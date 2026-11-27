الرئيس اللبناني، جوزاف عون، يعدّ أن إنهاء حالة العداء مع إسرائيل يسرّع حصر السلاح بيد الدولة وينعكس إيجابا على المنطقة، وأكد عدم التزام إسرائيل الاتفاق الثلاثي، منتظرا تشكيل حكومتها الجديدة لمعرفة سياستها.

عَدّ الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن إنهاء حالة العداء مع إسرائيل من شأنه أن يسرّع حصر السلاح بيد الدولة، وينعكس إيجابا على لبنان والمنطقة.

وقال عون، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية، إن بلاده تسعى إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة النازحين وتحرير الأسرى، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل.

وأضاف: "نحن جديون في السياق وتوقيع الاتفاق الثلاثي يأتي في هذا الإطار، ولكن للأسف لم تلتزم إسرائيل به حتى الآن، ونحن بانتظار تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة لنرى أي سياسة ستتبع".

وذكر عون أن "إنهاء حالة العداء مع إسرائيل مهم للبنان لما له من أثر إيجابي على البلاد والمنطقة، ولأنه من شأنه تسريع عملية حصر السلاح بيد الدولة".

وفي 5 آب/ أغسطس 2025، قررت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح "حزب الله" المدعوم من إيران، فيما تمسك الحزب بسلاحه وطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة.

وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب اتفاق "صيغة إطار" برعاية أميركية، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح "حزب الله".

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها شبه اليومية واحتلال مناطق جنوبي لبنان، فيما يرفض الحزب الاتفاق والبحث في سلاحه قبل الانسحاب.

وثمّن عون جهود باريس في مجلس الأمن لتفادي فراغ جنوبي لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان "يونيفيل" في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026.

وشدد على أن "أمن لبنان هو من أمن فرنسا وأوروبا على السواء"، مشيدا بدعم باريس للجيش ودورها في اللجنة الخماسية التي ساهمت في إنهاء الشغور الرئاسي.

من جهتها، أيدت رئيسة منطقة "إيل دو فرانس"، فاليري بيكريس، مساعي عون لنزع سلاح "حزب الله"، وتمكين الجيش من بسط سيادة الدولة، وفق المصدر ذاته.

وأعلنت أن 14 مدينة فرنسية ستوقّع اتفاقيات توأمة مع قرى جنوبية، وأن المنطقة ستقدّم منحا لنحو 3 آلاف تلميذ في 8 مدارس.

وأضافت أن المنطقة أنفقت أكثر من 3 ملايين دولار على مشاريع بلبنان، مؤكدة استمرار التعاون مع بلدية بيروت في مجال النقل.