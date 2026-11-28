جولة ثامنة من المحادثات بين الجانبين قد تعقد قبل نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الخلافات بشأن تنفيذ التفاهمات السابقة والترتيبات الأمنية في جنوب لبنان.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، حيث تعرضت عدة بلدات لقصف مدفعي وغارات جوية، في وقت تكثف فيه بيروت تحركاتها الدبلوماسية لتفادي فراغ أمني في الجنوب مع اقتراب موعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، نهاية العام الجاري.

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فجر اليوم السبت، تعرضت بلدتا زوطر الشرقية وكفرتبنيت في قضاء النبطية، ووادي زبقين في قضاء صور، لقصف مدفعي إسرائيلي، بحسب تقارير لبنانية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن، مساء الجمعة، غارتين على بلدتي كفرتبنيت وبني حيان، في أعقاب سلسلة غارات واعتداءات استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب.

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية طالت، الجمعة، بلدة القنطرة ومحيط بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، وأطراف كفرتبنيت والمنطقة الواقعة بين القنطرة والغندورية.

إلى ذلك، نفذت القوات الإسرائيلية المحتلة عملية تفجير في بلدة القنطرة، فيما شهدت أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت تحليقًا لطيران إسرائيلي مسيّر على علو منخفض.

وكانت الاعتداءات الإسرائيلية قد امتدت، مساء الخميس، إلى منطقة البقاع الغربي، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منطقة عين التينة.

وادعى جيش الاحتلال أنه استهدف صواريخ ومنصات إطلاق في موقع للتدريب تابع لقوة الرضوان في حزب الله.

مقترح فرنسي لاستمرار مهام "اليونيفيل"

على الصعيد السياسي، كشف رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الجمعة، عن تحرك فرنسي لاستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يتيح لقوات "اليونيفيل" مواصلة أداء بعض مهامها في جنوب لبنان، خلال الفترة الانتقالية التي ستعقب انتهاء ولايتها في 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال سلام، في مقابلة خاصة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إن المقترح يشمل استمرار عمليات إزالة الألغام ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية ورصد الانتهاكات.

وأشار إلى أن مسؤولين أميركيين أبدوا استعدادًا للنظر في هذا المقترح، الذي من شأنه إتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى تفاهمات بشأن الترتيبات الأمنية المستقبلية في جنوب لبنان.

وفي السياق ذاته، طرح الرئيس اللبناني، جوزاف عون، خلال استقباله مسؤولاً في وزارة الدفاع الألمانية، الجمعة، إمكانية استمرار "اليونيفيل" في تنفيذ بعض مهامها خلال مرحلة الانسحاب التدريجي، تفاديًا لحدوث فراغ أمني في الجنوب.

ويأتي الحراك الدبلوماسي في ظل عدم التوصل إلى توافق دولي بشأن طبيعة القوة أو الآلية التي ستخلف "اليونيفيل"، التي تضم نحو 7,500 عنصر، وتعمل في جنوب لبنان منذ العام 1978.

تباينات أميركية فرنسية بشأن مستقبل الجنوب

في غضون ذلك، تحدثت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن وجود تباينات بين التصورين الفرنسي والأميركي بشأن مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان.

وبحسب تقرير الصحيفة، تسعى باريس إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات تضم آلاف الجنود الأوروبيين، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني، فيما تفضل واشنطن إنشاء آلية مراقبة دولية أصغر حجمًا، مع تعزيز دور الجيش اللبناني في المنطقة.

سلام: لا نسعى إلى مواجهة حزب الله

وتطرق سلام، في مقابلته مع "أسوشيتد برس"، إلى العلاقة مع حزب الله وإيران، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية لا تسعى إلى مواجهة الحزب، لكنها ترفض الخضوع للضغوط التي يمارسها.

وقال إن حزب الله بات أكثر اعتمادًا على إيران، مشيرًا إلى استمرار الدعم العسكري والمالي الإيراني للحزب، ومشددًا على أن مستقبل لبنان لن يكون مرهونًا بإرادة طهران.

مساعٍ لاستئناف المفاوضات

وفي سياق متصل، يشار إلى أن "هآرتس"، كانت نقلت، الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل على استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، المتعثرة منذ آب/ أغسطس الماضي.

وبحسب التقرير، فإن جولة ثامنة من المحادثات بين الجانبين قد تعقد قبل نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الخلافات بشأن تنفيذ التفاهمات السابقة والترتيبات الأمنية في جنوب لبنان.