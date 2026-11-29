أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، الأحد، وفاة فراس بشار هلسة متأثرا بجراحه التي أُصيب بها خلال الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك، لتبلغ حصيلة ضحايا الهجوم الإجرامي 10 قتلى.

ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على الكنيسة في الكرك جنوبي الأردن الشهر الماضي إلى 10 قتلى، بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجروحه، بحسب ما أعلنت مديرية الأمن العام الأحد.

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وقد شهد الأردن هجوما إرهابيا في 23 تشرين الأول/ أكتوبر، حين هاجم 3 أشخاص جنازة في قرية حمود في محافظة الكرك، وأطلقوا النار خارج كنيسة القديس جاورجيوس وداخلها إبّان تجمع نحو 200 شخصا للمشاركة في المراسم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص في الحال، وإصابة 25 آخرين.

وقال الأمن العام في بيان صدر الأحد "استشهد صباح اليوم (الأحد) المصاب فراس بشار هلسة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك في 23 من الشهر الماضي".

وقضت محكمة أمن الدولة منتصف الشهر الحالي بالإعدام شنقا بحق منفذي الهجوم، الذي قالت السلطات إنهم شقيقان ونسيبهما، وإنهم أردنيون يعتنقون "الفكر التكفيري".

وهذا الهجوم هو الأول من نوعه ضد المسيحيين الذين يشكلون قرابة 3% من سكان الأردن، البالغ عددهم قرابة 11 مليونا، ويمارسون شعائرهم الدينية إجمالا بسلام وسط غالبية من المسلمين السنّة.