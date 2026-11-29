يتجه اليمن نحو تصعيد عسكري جديد مع اتساع المواجهة بين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية، وتبادل الهجمات الصاروخية والغارات الجوية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية خطيرة جراء تدهور الأوضاع المعيشية والصحية وتهديد إمدادات الأدوية لآلاف المرضى.

أعلن التحالف بقيادة السعودية، فجر الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله (الحوثيون) باتجاه العاصمة الرياض، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الجانبين واتساع نطاق الهجمات المتبادلة على أهداف داخل اليمن والسعودية.

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وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ ودمرته قبل وصوله إلى هدفه، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع وصفها بالحيوية، قال إن الحوثيين يستخدمونها في تنفيذ هجمات داخل اليمن والسعودية وتهديد الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، خصوصا عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وفي سياق التصعيد، أعلن التحالف تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة، قال إن الحوثيين استخدموها لاستهداف منطقة جازان، كما أفاد باعتراض صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية، مشيرا إلى سقوط شظايا في أعقاب عملية الاعتراض دون تسجيل إصابات بين المدنيين.

في المقابل، أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك خالد الدولي ومواقع أخرى داخل السعودية، بينها أبها وخميس مشيط، مشيرين إلى تنفيذ خمس عمليات عسكرية خلال 48 ساعة، شملت مطار الملك خالد ورادارين في أبها وخميس مشيط، ومصفاة جازان ومحطتي الشقيق وجازان للكهرباء ومعمل الحوية للغاز، ردا على الغارات الجوية واستهداف محطة كهرباء في المخا.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة إن 86 غارة جوية سعودية استهدفت العاصمة صنعاء وخمس محافظات أخرى خلال 24 ساعة، فيما أفادت وسائل إعلام حوثية بشن غارات على مديرية بني الحارث في صنعاء.

وعلى الصعيد الإنساني، حذرت الهيئة العليا للأدوية في تعز من انهيار وشيك للمنظومة الدوائية نتيجة استمرار الحصار، مشيرة إلى أن تداعياته تهدد آلاف المرضى، بينهم أكثر من 10 آلاف مصاب بالسكري يواجهون خطر انقطاع الإنسولين، ونحو 16 ألفا و500 مريض بالأورام مهددون بفقدان أدويتهم، إضافة إلى أكثر من 700 مريض بالفشل الكلوي معرضين للحرمان من جلسات الغسيل.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تجددت فيه المواجهات في اليمن خلال تموز/يوليو، عقب انهيار الهدنة التي استمرت بين الحوثيين والحكومة منذ عام 2022، بالتزامن مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط. كما وسّع الحوثيون في أيلول/سبتمبر مناطق سيطرتهم لتشمل مدينة المخا والساحل الغربي، وصولا إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي.