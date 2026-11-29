أعلن الجيش الباكستاني نشر قوات جديدة بالسعودية لتعزيز دفاعاتها ضد هجمات الحوثيين المتصاعدة، عقب اجتماع "تحالف مكة" (السعودية، باكستان، تركيا) الذي توعد بتعزيز التعاون العسكري، بالتزامن مع طلب التحالف إخلاء ميناء رأس عيسى ووعيد الحوثيين بقصف الموانئ السعودية.

صورة من العاصمة السعودية، الرياض، شوهد تصاعد لألسنة الدخان قرب مطار الرياض الدولي عقب انفجار في مستودع لشركة "أرامكو" النفطية (Getty Images)

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، نشر دفعة من قواته في السعودية التي تواجه هجمات متزايدة من الحوثيين في اليمن.

وجاء الإعلان بعد أيام من اجتماع مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين من تركيا وباكستان والسعودية المنضوية في "تحالف مكة"، وهي معاهدة دفاع مشتركة أُبرمت في آب/ أغسطس الماضي.

ونشر المكتب الإعلامي التابع للجيش الباكستاني، صورا لحفل وداع للقوات التي "ستؤدي مهامها الموكلة إليها داخل الأراضي السعودية، بموجب الالتزامات المتفق عليها والإطار القائم للتعاون الدفاعي"، وفقا لبيان صادر عن الجيش.

وذكر أنّ "هذا الانتشار سيساهم في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة في ظل المخاوف الأمنية المستجدة".

وحضر الحفل الذي أُقيم في روالبندي السفير السعودي وقائد الجيش عاصم منير.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، الشهر الماضي، إنّ عددا "كبيرا" من قواتها منتشر في المملكة العربية السعودية، وذلك للعمل في إطار مهام دفاعية.

وتتعرّض السعودية لهجمات متكررة من الحوثيين في اليمن إذ استهدفوا مدنا ومنشآت نفطية وحركة الملاحة منذ تصاعد حدة القتال في الحرب اليمنية في تموز/ يوليو.

وخلال اجتماع دول "تحالف مكة" في إسلام آباد، الجمعة، ندّد وزراء خارجية ودفاع باكستان وتركيا والسعودية، باستمرار هجمات الحوثيين المدعومين من طهران في المنطقة، وتعهدوا تعزيز التعاون العسكري.

والأحد، طلب التحالف بقيادة الرياض من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في اليمن، ورد الحوثيون متوعدين بقصف الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر.