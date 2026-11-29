أعلن التحالف بقيادة السعودية تدمير 5 أهداف حوثية في ميناء رأس عيسى و19 هدفا مرتبطا بإطلاق الصواريخ والمسيرات، فيما أعلن الحوثيون تنفيذ 5 هجمات استهدفت منشآت للغاز ومواقع عسكرية وميناء جدة في السعودية.

أعلن التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأحد، تدمير 5 أهداف تابعة للحوثيين في ميناء رأس عيسى اليمني بعد ساعات من إصداره تحذيرا لإخلائه، فيما يتواصل تبادل الضربات بين الحوثيين والمملكة.

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وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، على منصة "إكس": "دمرنا 5 أهداف لقدرات تشغيلية مرتبطة بالمصادر الحيوية التابعة للميلشيا الحوثية الإرهابية بميناء رأس عيسى" في محافظة الحُديدة الخاضعة للحوثيين.

وأضاف: "دمرنا 19 هدفا ساهمت في عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات" دون أن يحدد موقعها، فيما أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين وقوع "عدوان سعودي على صنعاء".

وفي المقابل، أعلن الحوثيون، مساء الأحد، تنفيذ 5 عمليات استهدفت منشآت للطاقة وأخرى عسكرية في السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان متلفز إن الضربات: "استهدفت معمل غاز العثمانية في الأحساء، ومحطة شدقم الغازية في المنطقة الشرقية، وكتيبة الإشارة الميدانية للحرس الوطني في العاصمة الرياض، إضافة إلى رادار في منطقة خميس مشيط، وميناء جدة".

وأضاف أن "العمليات الخمس حققت أهدافها"، وقال إن "استهداف معمل غاز العثمانية ومحطة شدقم تسبب في اندلاع حرائق بالموقعين"، فيما وصف سريع بقية الإصابات بأنها مباشرة ودقيقة.