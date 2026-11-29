عقد أهالي النبطية الفوقا جنوبي لبنان وقفة في ساحة بلدتهم، معبّرين عن تمسكهم بأرضهم ورفضهم التفريط فيها، وذلك في ضوء القصف الإسرائيلي المتواصل للبلدة، وانعدام الكهرباء فيها ومقومات الحياة.

رجلان من أهالي النبطية الفوقا وسط دمار أعقب غارة إسرائيلية على حديقة ألعاب في البلدة (Getty Images)

دخل عشرات من أهالي النبطية الفوقا جنوبي لبنان إلى بلدتهم، الأحد، ونفذوا وقفة في ساحتها، مؤكدين تمسكهم بأرضهم وحقهم في العودة إليها.

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وتجمع العشرات من الأهالي في ساحة البلدة، في تحرك يهدف إلى التأكيد على تمسك السكان بأرضهم، ورفضهم التخلي عنها.

وقال رئيس بلدية النبطية الفوقا، زين غندور، إن هذا النشاط صار اعتياديا في النبطية الفوقا، وأشاد بموقف الأهالي الذي يجلّي شجاعتهم في التمسك بأرضهم.

وأوضح غندور أن مقومات الحياة لا تتوافر حاليا في البلدة، إذ لا توجد كهرباء، كما لا يمكن للأهالي المبيت فيها.

ووفق بيان نشرته في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، دعت بلدية النبطية الفوقا الأهالي إلى الامتناع عن دخول الأحياء الشرقية من البلدة؛ حرصا على سلامة الأرواح، ومنعا لإصابة أي مواطن بأي أذى، وحماية للممتلكات والأرزاق، وقالت إن أي دخول يعد مخالفة ويضع صاحبه تحت طائل المساءلة القانونية والملاحقة.

ورفض غندور أن يكون الخوف من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة سببا للتخلي عن البلدة، وأكد أن أصحاب الأرض هم من يفرضون الأمر الواقع من خلال تمسكهم بها.

وطالب الدولة اللبنانية بدعم الأهالي وتأمين مقومات الصمود والعودة إلى البلدة، مشددا على أن هذه الأرض لن يحتلها الإسرائيلية.

كذلك دعا السلطات إلى المبادرة وإعلان النبطية الفوقا بلدة مفتوحة وآمنة أمام جميع أبنائها، بما يتيح لهم العودة إليها.

ولا تقع النبطية الفوقا ضمن ما يعرف بـ"الخط الأصفر" الذي حدده الجيش الإسرائيلي منطقة أمنية وعسكرية في جنوبي لبنان، لكنها لا تزال تشهد غارات واستهدافات وقصفا وقيودا على حركة السكان وعودتهم.

من جانبها، قالت فاطمة جابر من أهل البلدة إن "الرسالة التي نريد إيصالها هي أننا سنبقى بأرضنا، ولو أننا لا نستطيع الوصول لمنزلنا الملاصق لتلة علي الطاهر" المطلة على النبطية الفوقا.

وفي تطور ميداني، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الأحد، بانفجار مسيرة إسرائيلية في حي الحريق بالنبطية الفوقا.

وذلك فيما تواصل إسرائيل اعتداءاتها على لبنان رغم اتفاق "صيغة الإطار" الذي وقعه الجانبان بوساطة أميركية في 26 حزيران/ يونيو الماضي، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وفي مقدمتها حزب الله.

وتتهم بيروت إسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق عبر مواصلة الغارات والتفجيرات وعمليات التجريف، وعدم استكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ عدوانها المتواصل على البلاد منذ عام 2023.