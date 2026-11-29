يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، بالتزامن مع تحركات سياسية ودبلوماسية لبحث مستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات "يونيفيل" نهاية العام.

صعدت قوات الجيش الإسرائيلي، منذ فجر الأحد، اعتداءاتها على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات استهدفت بلدات عدة، في وقت تتواصل التحركات السياسية اللبنانية والدولية لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة، مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" نهاية العام الجاري، وسط مخاوف من حدوث فراغ أمني في المنطقة الحدودية.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على بلدة كفرتبنيت، فيما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدات برعشيت وكفرتبنيت ووادي زبقين والمنصوري، إلى جانب النبطية الفوقا وميدون والخيام وعلي الطاهر ومناطق أخرى.

كما شهدت بلدات القنطرة وزوطر الشرقية وكفرتبنيت وبيت ياحون وبنت جبيل تفجيرات متتالية، بالتزامن مع قصف طال المنطقة الواقعة بين ميس الجبل وشقرا، ومحيط مجدل زون وبيت ياحون وحولا، فيما ألقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق زوطر الشرقية وميفدون.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وما تلاه من تفاهمات أمنية بوساطة أميركية، لم تنجح حتى الآن في وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية أو استكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

محادثات جديدة وترتيبات لمراقبة تنفيذ التفاهمات

وعلى المسار السياسي، يستعد لبنان وإسرائيل لعقد جولة ثامنة من المحادثات قبل نهاية العام، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس"، التي أشارت إلى أن النقاشات ستتركز على وضع آلية للتحقق من تنفيذ البرنامج التجريبي المعلن في حزيران/يونيو الماضي ومراقبته.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي أن المشاورات لا تزال جارية بشأن الجهة التي ستتولى مهمة المراقبة، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن المفاوضات مع إسرائيل لم تنهَر، لكنها عُلّقت على المستوى الرسمي بسبب الانتخابات الإسرائيلية وعدم وضوح طبيعة الحكومة المقبلة، مؤكدا أن بيروت تنتظر اتضاح المشهد السياسي في إسرائيل لاستئناف المسار التفاوضي.

من جهته، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزام بلاده اتفاق الإطار، معتبراً أن إسرائيل لم تنفذ التزاماتها بموجبه. وحدد المطالب اللبنانية بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة النازحين، وتحرير الأسرى، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل.

مقترح فرنسي لمواصلة بعض مهام "يونيفيل"

وبالتوازي مع هذه التطورات، كشف سلام أن فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتيح لقوات "يونيفيل" مواصلة تنفيذ بعض مهامها بعد انتهاء ولايتها في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل، مشيرا إلى وجود انفتاح أميركي على بحث المقترح.

وأوضح سلام، في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" نشرت السبت، أن المقترح الفرنسي يشمل استمرار مهام إزالة الألغام ومرافقة القوافل الإنسانية ومراقبة الانتهاكات، خلال مرحلة الانسحاب التدريجي للقوات الدولية.

وأكد أن أي قوة دولية بديلة أو ترتيبات جديدة في جنوب لبنان يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي، في ظل الحاجة إلى ضمان استمرار بعض المهام الأمنية والإنسانية بعد انتهاء التفويض الحالي.

وتكتسب هذه التحركات أهمية في ضوء قرار مجلس الأمن إنهاء مهمة "يونيفيل" والبدء بسحب قواتها تدريجياً اعتباراً من مطلع عام 2027، بعد انتهاء ولايتها في نهاية العام الجاري. وتضم القوة نحو 7500 جندي، فيما لم يتم التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية للترتيبات التي ستخلف وجودها.

اتفاقات متعثرة ومخاوف من فراغ أمني

وتعود جذور الترتيبات الحالية إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بوساطة أميركية، ونص على ترتيبات أمنية وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وفي 26 حزيران/يونيو 2026، وقّع لبنان وإسرائيل، بوساطة أميركية، اتفاق "صيغة الإطار"، الذي تضمن ترتيبات للانسحاب الإسرائيلي التدريجي ونشر الجيش اللبناني، غير أن تنفيذ هذه التفاهمات لا يزال متعثرا، في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في مواقع داخل الأراضي اللبنانية وتواصل الغارات والقصف والتفجيرات.

وبين التصعيد الميداني والتحركات الدبلوماسية، يواجه لبنان استحقاقا أمنيا مع اقتراب انتهاء مهمة "يونيفيل"، في وقت لم تتبلور فيه بعد ترتيبات بديلة واضحة، ما يثير مخاوف من انعكاسات الانسحاب الدولي على الاستقرار في جنوب البلاد، خصوصا مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وتعثر تنفيذ التفاهمات القائمة.