تهديد أميركي بضربات مكثفة ضد إيران في ظل حشد عسكري هائل

تقرير: لا يزال توقيت هذه العملية المحتملة غامضاً، لكن ترامب قال إنه لن يهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، والضربات المحتملة ستستهدف ترسانة إيران من الطائرات المسيرة والصواريخ ومنشآت الطاقة ومواقع عسكرية

قالت مصادر أميركية إن الجيش الأميركي يعد خططاً ويبحث خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران في وقت لا يزال فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، متردداً بشأن العودة إلى الحرب.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المصادر قولها إن وزارة الحرب (البنتاغون) وضعت، بناءً على أوامر ترامب، خططاً لضرب ترسانة إيران من الطائرات المسيرة والصواريخ ومنشآت الطاقة ومواقع عسكرية أخرى.

وأضافت أن ثلاث حاملات طائرات ستتواجد قريباً في الشرق الأوسط في حشد عسكري هائل، فيما لا يزال توقيت هذه العملية المحتملة غامضاً، وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أمس، إنه لن يهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، مشيراً إلى أن البلدين يجريان "محادثات مثمرة".

وذكر مسؤولون للصحيفة أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، قدم فريق الأمن القومي التابع لترامب والبنتاغون خمسة مقترحات لعمليات كبرى تستهدف إما إيران أو جماعة الحوثيين، إلا أن ترامب رفض هذه الخطط في كل مرة، لكنه عاد وأمر مجدداً بإعداد خيارات لشن ضربات.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين قولهم إن كبار مسؤولي الأمن القومي ناقشوا الخطط بقيادة نائب الرئيس، جي دي فانس، يوم الجمعة الماضي، وأن الخطط تتمحور حول حملة قصيرة ومكثفة تستمر نحو ثلاثة أيام، وستركز الضربات على ترسانة إيران من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أعاد الحرس الثوري الإيراني بناء جزء كبير منها منذ المراحل الأولى للحرب، وقد تشمل الأهداف الأخرى منشآت الطاقة الإيرانية ومراكز القيادة والمقار الرئيسة للحرس الثوري.

وذكرت الصحيفة أن المجموعة الضاربة المرافقة لحاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" قد غادرت سان دييغو، الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تنضم إلى حاملتي الطائرات "جورج إتش دبليو بوش" و"يو إس إس جورج واشنطن" في موعد قد يبدأ بحلول نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وتضم كل مجموعة ضاربة سفناً حربية أخرى تحمل مروحيات هجومية وقوات من مشاة البحرية، وستكون هذه المرة الأولى منذ عام 2003 التي توجد فيها ثلاث حاملات طائرات في منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول نهاية الشهر، سيكون هناك أكثر من 20 ألفاً من البحارة وعناصر مشاة البحرية في عرض البحر، إلى جانب مئات الطائرات، إلا أن هذا الحشد الكبير للقوات سيكون مؤقتاً، إذ من المتوقع أن تعود حاملة الطائرات "جورج واشنطن" إلى قاعدتها في اليابان بعد وقت قصير من وصول "روزفلت" الشهر المقبل لتحل محلها، وفقاً للصحيفة.

وقالت الصحيفة إنه "رغم هذا الحشد العسكري، ليس من المؤكد على الإطلاق أن يعطي ترامب الضوء الأخضر لأي هجمات جديدة حتى بعد الانتخابات، إذ يساور كبار المسؤولين الأميركيين القلق بشأن استنزاف المخزون العالمي من الأسلحة الدفاعية اللازمة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، فضلاً عن القلق بشأن قدرة الولايات المتحدة على اعتراض الهجمات الإيرانية".