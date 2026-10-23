زلزال بقوة 7 درجات يهز التيبت.. 16 قتيلا وانهيار مئات المنازل

لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 32 آخرون، جراء زلزال بقوة 7 درجات ضرب منطقة التيبت في الصين، مساء الخميس، وأدى إلى انهيار أكثر من 300 منزل، فيما تتواصل عمليات الإغاثة وتقييم الأضرار.

يتفقد سكان آثار الفيضانات في تريشولي بازار التي ضربت منطقة التيبت ونيبال في 18 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 32 آخرون، جراء زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة التيبت النائية في الصين، مساء الخميس، وتسبب بانهيار أكثر من 300 منزل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، فجر اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، نقلا عن مسؤولين محليين، أن الزلزال وقع عند الساعة 22:33 بالتوقيت المحلي، فيما تتواصل عمليات الإغاثة وتقييم حجم الأضرار الناجمة عنه.

وحدد مركز الزلزال على بعد نحو 190 كيلومترا إلى الشرق والشمال الشرقي من مدينة ناغتشو، ونحو 390 كيلومترا شمال شرقي لاسا، عاصمة إقليم التيبت، وعلى عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات.

وأعلنت إدارة الزلازل الصينية تفعيل استجابة طارئة من المستوى الثاني، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها في المناطق المتضررة.

وتشهد الصين هزات أرضية متكررة، إذ أسفر زلزال ضرب مقاطعة تينغري الريفية في التيبت، في كانون الثاني/ يناير 2025، عن مقتل 126 شخصا على الأقل.

وكانت حصيلة أولية قد أشارت إلى سقوط 16 قتيلا و32 مصابا، فيما لا تزال عمليات تقييم الأضرار مستمرة.