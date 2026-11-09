ترامب يشكك بنزاهة انتخابات الكونغرس ويلمح إلى التلاعب بالنتائج

ترامب يشكك في نزاهة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، بعد مكاسب واسعة حققها الديمقراطيون، متسائلًا عن الفجوة بين استطلاعات الرأي والنتائج، ومثيرًا مزاعم بشأن التصويت المبكر وآلات التصويت، دون تقديم أدلة على وقوع تلاعب.

تظاهرة في نيويورك دفاعًا عن الديمقراطية واحتجاجًا على سياسات إدارة ترامب، 7 نوفمبر 2026 (Getty Images)

شكك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، في نزاهة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي أجريت في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ملمحًا إلى احتمال التلاعب بنتائجها عبر آلات التصويت، بعد مكاسب انتخابية واسعة حققها الحزب الديمقراطي على حساب الجمهوريين، دون أن يقدم أدلة تدعم مزاعمه.

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وتساءل ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "هل يعتقد أحد حقًا أن هذه ’الانتخابات‘ كانت نزيهة؟ كيف يمكن أن تكون استطلاعات الرأي مخطئة إلى هذا الحد؟".

وأضاف: "كانت بعض عينات أصوات التصويت المبكر كبيرة إلى درجة جعلت الفوز مستحيلًا، مهما بلغ عدد الأشخاص الذين ذهبوا للتصويت".

وتابع: "الأمر كله يتعلق بآلات التصويت، التي هي أكثر أهمية بكثير من الناخب نفسه!"، مذيّلًا منشوره بتوقيع "الرئيس دونالد جيه. ترامب".

ولم يحدد ترامب الولايات أو الدوائر الانتخابية التي يشير إليها، كما لم يقدم معطيات تثبت وقوع تلاعب في التصويت أو فرز الأصوات، واكتفى بالتشكيك في النتائج وحجم دفعات التصويت المبكر وآلات الاقتراع.

وتأتي تصريحاته بعد انتخابات حقق فيها الديمقراطيون تقدمًا كبيرًا في مجلسي النواب والشيوخ، وأنهوا سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه، فيما تكبد الحزب الجمهوري خسائر في ولايات ظلت محسوبة عليه تاريخيًا، بينها تكساس، حيث خسر الحاكم الجمهوري غريغ أبوت منصبه بعد ثلاث ولايات متتالية.

ولم تقتصر مكاسب الديمقراطيين على المستوى الاتحادي، إذ عززوا سيطرتهم على السلطات المحلية في ولايات عدة، بينها أريزونا وميشيغن ونيفادا وويسكونسن، وباتوا يسيطرون على منصب الحاكم ومجلسي الهيئة التشريعية في 22 ولاية تضم نحو 52% من سكان الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد".

وأظهرت بيانات التصويت أن مشاركة الشباب والناخبين من أصول لاتينية وأفريقية أسهمت في تعزيز مكاسب الديمقراطيين، في ظل استياء من سياسات ترامب الاقتصادية والهجرة. وبحسب استطلاع أجرته وكالة "أسوشييتد برس" بعد الانتخابات، صوّت نحو ستة من كل عشرة ناخبين من أصول لاتينية للديمقراطيين، مقابل سبعة من كل عشرة ناخبين دون سن الثلاثين.

كما أخفق الجمهوريون في انتزاع معظم المقاعد التي استهدفوها عبر إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، رغم الجهود التي دفع إليها ترامب في ولايات بينها تكساس وفلوريدا وألاباما. وفي المقابل، نجح الديمقراطيون في الفوز بخمسة مقاعد استهدفوها بإعادة ترسيم الدوائر في كاليفورنيا.

وفي تكساس، خسر الجمهوريون أربعة من أصل خمسة مقاعد سعوا إلى ضمانها عبر تعديل الحدود الانتخابية، بينما حافظ النائب الديمقراطي شومري فيغرز على مقعده في ألاباما، رغم إعادة ترسيم دائرته بما قلص نسبة الناخبين السود فيها من 47% إلى 40%.

وتعكس هذه النتائج، بحسب التحليلات الواردة في التقرير، تحولات في سلوك الناخبين، ولا سيما بين الأقليات والشباب، إلى جانب تأثير غلاء المعيشة وسياسات الهجرة والحرب على إيران في مواقف الناخبين، وهي عوامل تضع الحزب الجمهوري أمام تحديات سياسية وانتخابية خلال العامين المتبقيين من ولاية ترامب الثانية.