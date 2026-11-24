تدرس إدارة ترامب استهداف قيادات بارزة في النظام الإيراني ضمن خيارات إنهاء الحرب، وسط خلافات داخلية بشأن جدوى اغتيال مسؤولين تصنفهم واشنطن بأنهم "متشددون"، وتحذيرات من أن الخطوة قد تعقّد المفاوضات وتعرّض مسؤولين أميركيين للخطر.

تبحث إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية لاغتيال قيادات بارزة في النظام الإيراني، في مقترح يدفع به مسؤولون أميركيون لإبعاد من يعتبرونهم "متشددين" وتهيئة الظروف لإنهاء الحرب، وسط انقسام داخل الإدارة بشأن جدوى الخطوة، وتحذيرات من أنها قد تدفع طهران إلى مزيد من التشدد بدل تقديم تنازلات.

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وبحسب ما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، نقلًا عن مسؤول أميركي ومصدر مطلع، فإن مؤيدين للخطة داخل الإدارة يعتبرون أن اغتيال قيادات إيرانية قد يتيح لترامب إنهاء الحرب، ويوجه رسالة إلى بقية المسؤولين في طهران مفادها أن واشنطن قادرة على تحديد مواقعهم واستهدافهم وقتلهم في أي وقت.

في المقابل، يحذّر معارضو المقترح من أنه قد يدفع القيادات المتبقية إلى التمسك بمواقف أكثر تشددًا، ويقوّض مصداقية الولايات المتحدة في أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء الحرب. كما حذّر قادة عسكريون أميركيون من احتمال "تعريض مسؤولين أميركيين لمخاطر انتقامية أكبر".

وأشار التقرير إلى أن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، انتقل مؤخرًا للإقامة في قاعدة عسكرية بمنطقة واشنطن، على خلفية تهديدات أمنية من إيران.

ولم يتخذ ترامب قرارًا نهائيًا بشأن الخطوات المقبلة، فيما عادت خطة استهداف القيادات الإيرانية إلى دائرة النقاش خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما كانت مطروحة منذ فترة ضمن الخيارات العسكرية المقدمة إليه.

وتشمل البدائل التي يبحثها الرئيس استئناف عمليات قتالية واسعة، أو مهاجمة منشآت عسكرية وبنى تحتية إيرانية، مع إمكانية إعلان تحقيق انتصار أميركي في الحرب، وسط استمرار تبادل ضربات محدودة بين واشنطن وطهران بصورة شبه يومية.

ومن بين الأهداف المحتملة منشآت نفطية في جزيرة خرج، وبنى تحتية للنفط والغاز في جزيرة قشم، ومنشآت لتخصيب اليورانيوم في موقع "جبل فأس". وكانت القوات الأميركية قد نفذت مؤخرًا ضربات في جزيرة قشم، بينها استهداف دفاعات جوية إيرانية.

وبحسب المصادر، تتطلب عمليات اغتيال القيادات معلومات استخباراتية بالغة الدقة، تتيح تحديد مواقع المستهدفين وعزلهم قبل تنفيذ الضربات، فيما تعتمد واشنطن في عمليات حساسة داخل إيران، بحسب التقرير، على معلومات استخباراتية إسرائيلية إلى جانب قدراتها الخاصة.

ويأتي النقاش بعد اغتيال المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين في الضرب الافتتاحية للحرب الأميركية الإسرائيلية الأخيرة على إيران. وتولى نجله مجتبى خامنئي القيادة في آذار/ مارس الماضي، وسط تقديرات أميركية بأنه أكثر تشددًا من والده.

وقال ترامب للصحافيين، الجمعة: "نعرف الكثير عما يحدث في إيران. نعرف كل ما يقولونه. نعرف من هم وأين يوجدون"، فيما ألمح إلى أن أي عملية عسكرية كبيرة جديدة قد تأتي بعد بداية العام المقبل.

وفي رد على التقرير، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة "تتمتع بموقع قوة بفضل سيطرتها على مضيق هرمز وتدهور الاقتصاد الإيراني"، مؤكدًا استمرار الحصار البحري والعمليات التي تستهدف طرق الإمداد الإيرانية، وأن ترامب يمتلك خيارات متعددة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية على طلب للتعقيب.