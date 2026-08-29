اليمن.. تصعيد عسكري في 3 محافظات يخلف قتلى وجرحى

يأتي ذلك ضمن تصعيد عسكري يشهده اليمن منذ مطلع تموز/ يوليو 2026 بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن تجدد المواجهات واشتعال الجبهات.

شهد اليمن، خلال الساعات الماضية، تصعيدا عسكريا في ثلاث محافظات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، وسط استمرار المواجهات في عدد من جبهات القتال.

وأعلن الجيش اليمني، السبت، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن "اللواء 35 مدرع"، التابع لوزارة الدفاع، نشره عبر حسابه على "فيسبوك".

وقال البيان إن قوات الجيش أسقطت الطائرة المسيّرة أثناء تحليقها في سماء مديرية الصلو، جنوبي المحافظة، من دون تقديم تفاصيل بشأن ملابسات إسقاطها.

ونشر اللواء صورة للطائرة التي قال إنه أسقطها، فيما لم يصدر عن الحوثيين تعليق فوري بشأن الحادثة.

ويأتي ذلك ضمن تصعيد عسكري يشهده اليمن منذ مطلع تموز/ يوليو 2026 بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن تجدد المواجهات واشتعال الجبهات.

ويستمر التصعيد رغم الهدنة التي يشهدها اليمن منذ نيسان/ أبريل 2022 بين القوات الحكومية والحوثيين، برعاية أممية، غير أن غياب التفاهم بين الطرفين يهدد بعودة البلاد إلى حرب شاملة، وفق تحذيرات أممية سابقة.

استهداف اجتماع للحوثيين في الضالع

وفي السياق، أعلن الجيش اليمني، في بيان صدر منتصف ليل الجمعة - السبت، أن "سلاح الطيران المسيّر الحكومي نفذ ضربة جوية دقيقة استهدفت اجتماعا لعناصر حوثية داخل مبنى الفردوس، عند المدخل الجنوبي لمدينة دمت في محافظة الضالع".

وأضاف البيان، الذي نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأميركية، أن الضربة أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر الحوثيين وإصابة آخرين.

وأشار إلى أن الغارة "أدت إلى تدمير مخزن للذخائر كان داخل المبنى، فيما اندلعت النيران في الموقع عقب الاستهداف".

ولم يصدر عن الحوثيين تعليق بشأن ما أورده الجيش اليمني.

استهداف مواقع للحوثيين في البيضاء

من جانبها، أعلنت قوات ألوية العمالقة الحكومية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، استهداف "عدد من ثكنات ومواقع مليشيات الحوثي في جبهة محافظة البيضاء"، وسط البلاد، عبر "ضربات مركزة ودقيقة".

وقالت القوات، في بيان نشرته عبر "إكس"، إن الضربات أسفرت عن "مقتل عدد من عناصر جماعة الحوثي، وإلحاق أضرار بالثكنات المستهدفة"، مشيرة إلى أن العملية جاءت عقب رصد تحركات الحوثيين ومواقع تمركزهم.

وأضاف البيان أن العملية تأتي "في إطار التصدي لتحركات جماعة الحوثي واستحداثاتها العسكرية في جبهات البيضاء المتاخمة لمحافظة لحج"، جنوبي البلاد، و"الرد على تصعيدها وتحركاتها الميدانية".

ولم يصدر عن الحوثيين تعليق بشأن هذه التطورات.

الحوثيون يعلنون مقتل أحد ضباطهم

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، مقتل أحد ضباطها في مواجهات مع القوات الحكومية.

وذكرت وكالة الأنباء "سبأ"، التابعة للحوثيين، أنه جرى في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، تشييع النقيب نبيل قاسم صالح اليزيدي.

وأوضحت الوكالة أن اليزيدي قُتل "وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن"، في إشارة إلى مقتله خلال مواجهات مع القوات الحكومية.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل بشأن مكان مقتله وزمانه، أو ملابسات المواجهات التي أدت إلى مقتله.

ويسيطر الحوثيون على محافظات ومدن عدة في شمال اليمن ووسطه، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

ويساند تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، القوات الحكومية اليمنية، فيما تُتهم إيران بدعم جماعة الحوثي، التي أعلنت في تموز/ يوليو 2026 فرض حظر بحري على المملكة.