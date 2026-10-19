بوتين يقترح قمة ثلاثية مع ترامب وشي لبحث حرب أوكرانيا

تتزايد التحركات الدبلوماسية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، مع طرح موسكو عقد قمة ثلاثية تجمع فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وشي جين بينغ، وسط استمرار الخلافات بين واشنطن وكييف.

تتواصل التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تقارير عن اقتراح روسي لعقد قمة تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنتشن الصينية، من دون مشاركة أوكرانيا.

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وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إنهاء الحرب يجب أن يكون أولوية لموسكو وكييف، مشيرا إلى أن ترامب يرغب في التوصل إلى تسوية، فيما لم يتأكد الاتفاق النهائي على عقد القمة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا، إذ أسفرت غارة جوية على العاصمة كييف عن مقتل امرأة تبلغ 21 عامًا وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، فضلا عن تضرر محطة مترو ومبنى سكني ومنشآت أخرى، بينها منشأة طبية.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استئناف الولايات المتحدة تبادل معلومات استخباراتية أساسية لمساعدة بلاده على التصدي للصواريخ الروسية، وذلك بعد توقف قصير.

سياسيا، أجرى زيلينسكي محادثات مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في مسعى لاحتواء التوتر مع واشنطن، غير أن ترامب جدد انتقاداته للرئيس الأوكراني، متهمًا إياه بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، ومؤكدا أنه لا يريد اتخاذ خطوات قد تبعد موسكو عن المفاوضات.

وتثير التقارير بشأن احتمال عقد قمة ثلاثية من دون مشاركة كييف تساؤلات حول دور أوكرانيا في أي تسوية محتملة، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن مقترح بوتين جاء خلال اتصال هاتفي مع ترامب في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع اتفاق بشأن الديزل الروسي وإعفاء موسكو من عقوبات رئيسية.