مناورة بحرية إسرائيلية واسعة في المتوسط ومحاكاة سيناريوهات مواجهة بالبحر الأحمر

نفّذ الجيش الإسرائيلي مناورة بحرية واسعة بالبحر المتوسط ومحاكاة لسيناريوهات قتالية بالبحر الأحمر، لاستخلاص دروس حرب السنوات الثلاث، وتعزيز الدفاع عن المنشآت الاستراتيجية كموانئ ومستخرجات الغاز، وتطوير قدرات السيطرة والتنسيق لردع التهديدات الجوية والبحرية المتصاعدة.

أجرى الجيش الإسرائيلي، مناورة بحرية واسعة في البحر الأبيض المتوسط، ​​ومحاكاة لمواجهات وسيناريوهات في البحر الأحمر، وسط توترات إقليمية متصاعدة.

وذكر الجيش في بيان أصدره مساء اليوم الخميس، أن "مناورة واسعة النطاق أُجريت هذا الأسبوع على مستوى السلاح البحري، بقيادة أسطول زوارق الصواريخ، وبمشاركة أسطول الغواصات، وسريتَي الأمن 914 و916، وهيئة العمليات، وجهات أخرى".

وبحسب البيان فقد "شارك في المناورة مئات المقاتلين، ومجموعة متنوعة من القطع البحرية".

وأضاف أن "المناورة جاءت في إطار عملية استخلاص الدروس من القتال خلال السنوات الثلاث الماضية، وشملت سيناريوهات عملياتية، من بينها: التسلل عبر البحر، والقتال متعدد الجبهات، والتعامل مع التهديدات الجوية، وتشغيل وسائل النيران، والدفاع عن الأصول الإستراتيجية، بما في ذلك منصات الغاز، والموانئ الإسرائيلية، والبنى التحتية".

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه "تم التمرن على سيناريوهات محاكاة في منطقة البحر الأحمر، بالتعاون مع هيئة العمليات التابعة لسلاح البحرية، بهدف تعزيز قدرات القيادة والسيطرة، والتنسيق، والتعاون بين الوحدات".

وشدّد الجيش في بيانه على أن "المجال البحري يُعد ساحة إستراتيجية، ويواصل سلاح البحرية مواءمة قدراته مع التحديات المتغيّرة، والحفاظ على الأصول الأمنية والاقتصادية وقطاع الطاقة في إسرائيل، وبناء صورة محدَّثة للوضع، والعمل على رصد وإحباط التهديدات في الوقت الفعلي".