اتهام المستوطن قاتل عودة الهذالين في أم الخير بـ"التسبب بالموت بتهور"

النيابة العامة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد مستوطن بتهمة "التسبب بالموت بتهور" بعد إطلاقه النار على عودة الهذالين، رغم توثيق الجريمة وشهادات توثق الجريمة المركبة التي ارتكبها المستوطن بحق الهذالين وأهالي قرية أم الخير.

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام مخففة ضد المستوطن يانون ليفي، من مستوطنة "معون"، على خلفية قتله الفلسطيني عودة الهذالين في قرية أم الخير، جنوبي الخليل، العام الماضي، رغم توثيق إطلاق النار وسجل المتهم في الاعتداءات على الفلسطينيين.

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ونُسبت إلى ليفي تهم "التسبب بالموت بتهور، والتعدي على ملك الغير أثناء حمل سلاح، وإلحاق ضرر متعمد بالممتلكات"، فيما تصل العقوبة القصوى عن تهمة التسبب بالموت بتهور إلى 12 عامًا.

وتُعد صيغة الاتهام مخففة قياسًا بظروف الجريمة كما تظهر في التوثيق والشهادات، إذ أطلق ليفي النار باتجاه منطقة كان يوجد فيها بالغون وأطفال، بينما كان الهذالين يقف داخل ساحة المركز الجماهيري في القرية ويوثق الاعتداء.

اتهام المستوطن قاتل الشهيد عودة الهذالين في أم الخير بـ"التسبب بالموت بتهور"



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(توثيق لاعتداء المستوطن الإرهابي في أم الخير ) pic.twitter.com/NrHmmsFeNs — موقع عرب 48 (@arab48website) August 6, 2026

وكان المحكمة قد أفرجت عن المستوطن إلى الحبس المنزلي بعد يوم واحد من إطلاق النار، فيما اعتبرت "هآرتس" أن تقديم لائحة اتهام بحقه يُعد إجراءً استثنائيًا، لأن "الغالبية الساحقة من الملفات التي تُفتح بشأن جرائم قومية ضد الفلسطينيين تُغلق من دون تقديم لوائح اتهام".

شق طريق في أراضٍ خاصة

وقالت النيابة العامة الإسرائيلية، في بيان، إن ليفي عمل مقاولًا لأعمال الحفر والتطوير، وشغّل فتى يبلغ 17 عامًا لقيادة حفارة في منطقة قريبة من أم الخير.

ووفقًا للائحة الاتهام، أمر ليفي السائق، في نهاية يوم العمل، بألا يعود من الطريق التي دخل منها، بل أن يشق طريقًا جديدة "لم تكن محددة في مخطط العمل ومرّت عبر أراضٍ مملوكة ملكية خاصة".

وأضافت أن عددًا من سكان القرية تجمّعوا في المكان وحاولوا منع الحفارة من مواصلة التقدم، عبر مناداة السائق وتوثيق ما يجري.

وتابعت أن سائق الحفارة وجّه مطرقة الحفر نحو أحد الموجودين في مسار الآلية، ما أدى إلى إصابته في الرأس والكتف.

ورغم إصابته، أشارت اللائحة إلى أن ليفي طلب من السائق "مواصلة السير واقتحام سياج إضافي كان قائمًا في المنطقة بواسطة الآلية الهندسية".

إطلاق النار باتجاه مباني القرية

واعتبرت النيابة أن "مواجهة" اندلعت لاحقًا بين ليفي وعدد من سكان القرية، وأن بعض الحاضرين ألقوا حجارة باتجاه الحفارة.

وأضافت أن ليفي "اعتدى على أحد الموجودين"، وضرب بيده هاتف شخص آخر كان يوثق الحادثة.

وفي مرحلة لاحقة، رفع ليفي مسدسه وأطلق رصاصة "بشكل موازٍ لسطح الأرض، باتجاه عام نحو مبانٍ في القرية، وفي منطقة كان يوجد فيها في ذلك الوقت أشخاص، من بينهم بالغون وأطفال".

وأصابت الرصاصة عودة الهذالين، الذي كان يقف على بُعد نحو 20 مترًا في ساحة المركز الجماهيري، ويوثق ما يجري.

ونُقل الهذالين إلى مستشفى "سوروكا"، حيث أُعلن عن استشهاده، فيما ذكرت لائحة الاتهام أن ليفي أطلق لاحقًا رصاصة إضافية في الهواء.

سجل في الاعتداءات على الفلسطينيين

وليفي من سكان البؤرة الاستيطانية "حفات ميتاريم" في جنوب الخليل، وسبق أن فرضت عليه الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عقوبات عام 2024، على خلفية دوره في اعتداءات على الفلسطينيين، بينها تهجير سكان قرية زنوتا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية حينها إن ليفي "يقود مجموعة من المستوطنين تخلق أجواء من الخوف وتهاجم مرارًا تجمعات فلسطينية".

وأضاف البيان الأميركي أنه "يقود بصورة منتظمة مجموعة من المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، ويحرقون حقولهم، ويدمرون ممتلكاتهم، ويهددونهم بإيذائهم مجددًا إن لم يغادروا منازلهم".

وعقب فرض العقوبات، جمّد بنك "لئومي" الإسرائيلي حساباته المصرفية.

ورغم هذا السجل، ورغم توثيق إطلاق النار باتجاه منطقة مأهولة، اقتصرت لائحة الاتهام على "التسبب بالموت بتهور"، ولم تنسب إليه تهمة القتل العمد.

وتعكس القضية مجددًا الفجوة بين خطورة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وبين المعالجة القانونية الإسرائيلية لها، سواء عبر الإفراج السريع عن المشتبه بهم أو إغلاق معظم الملفات، أو تقديم لوائح اتهام بصيغ مخففة لا تعكس كامل ظروف الجريمة.