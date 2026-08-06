الليكود يطعن بقرار حظر نقل بيانات المصوّتين للأحزاب من مراكز الاقتراع

يسعى الليكود إلى إلغاء قرار يمنع الأحزاب من تعقّب مشاركة الناخبين داخل صناديق الاقتراع، مستندًا إلى أدوات يقول مسؤول سابق في حملته إنها أضافت له ما بين 3 و5 مقاعد في الانتخابات السابقة.

قدّم حزب الليكود، اليوم الخميس، طلبًا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، لإلغاء قرار حظر استخدام تطبيقات وبرامج انتخابية للتبع الناخبين في صناديق الاقتراع، أو على الأقل تأجيل تطبيقه إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.

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وتتيح هذه الأدوات لأعضاء لجان الاقتراع ومراقبي الأحزاب إبلاغ مقار الحملات، على مدار يوم الانتخابات، بهويات الناخبين الذين وصلوا إلى الصناديق، وهي آلية استخدمها الليكود والأحزاب الكبيرة على نطاق واسع في جولات انتخابية سابقة.

وجاء طلب الليكود بعد يومين من قرار سولبرغ منع أعضاء لجان الاقتراع والمراقبين الحزبيين من نقل معلومات إلى أحزابهم بشأن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، معتبرًا أن ذلك يشكل مساسًا بالخصوصية.

وادعى الليكود، في الطلب الذي قدمه المحامي إيلان بومباخ، أن حظر التطبيقات يمثل "تغييرًا لقواعد اللعبة أثناء سيرها"، وأن القرار صدر في خضم الحملة الانتخابية، بعدما كانت الأحزاب قد أعدّت خططها وفق الآليات التي كانت متاحة حتى الآن.

وأضاف الحزب أن التوجه المطالب بمنع استخدام هذه التطبيقات قُدّم في شباط/ فبراير الماضي، لكن القرار لم يصدر إلا هذا الأسبوع، أي "بعدما بلورت الأحزاب استعداداتها وفق القواعد التي كانت قائمة في حينه".

ونقلت "هآرتس" عن المسؤول عن استخدام مثل هذه التطبيقات في حملة الليكود خلال الانتخابات السابقة، إن الحزب حصل على "ما بين ثلاثة وخمسة مقاعد إضافية" بفضل استخدام التطبيق، ما يبيّن حجم اعتماد الليكود على هذه المنظومة في تعقب مشاركة مؤيديه المحتملين، والتواصل مع من لم يصلوا بعد إلى مراكز الاقتراع، وحثّهم على التصويت.

وكان سولبرغ قد قرر، الثلاثاء، أن أعضاء لجان الاقتراع ومراقبي الأحزاب "لن يُسمح لهم بمشاركة طواقم الحملات الانتخابية معلومات بشأن الناخبين الذين يصلون إلى مراكز الاقتراع".

وأوضح أن "نقل معلومات بشأن مجرد التصويت والظروف المرتبطة به، بما في ذلك ساعة التصويت ونوع صندوق الاقتراع، يشكل مساسًا بالخصوصية، ولا تسمح به أحكام قانون حماية الخصوصية".

كما قرر أن نقل المعلومات محظور "في غياب موافقة صريحة من الناخب".

وجاء القرار في أعقاب طلب قدمه المحامي شاحر بن مئير، قال فيه إن القانون "لا يجيز استخدام هذه التطبيقات"، وإنها تمس "بمبدأ سرية الاقتراع وخصوصية المواطن".

وكانت الأحزاب تستخدم هذه التطبيقات لربط المعلومات التي يجمعها ممثلوها داخل مراكز الاقتراع بقواعد بيانات واسعة عن الناخبين، تتضمن الأسماء وأماكن السكن وأرقام الهواتف ومؤشرات بشأن المواقف السياسية وأنماط التصويت السابقة.

وتسمح هذه الآلية للأحزاب بتحديد الأشخاص الذين لم يصوتوا بعد، ثم التواصل معهم بالرسائل أو الاتصالات الهاتفية، وفي بعض الحالات إرسال ناشطين إلى منازلهم أو عرض نقلهم إلى مراكز الاقتراع.