احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل يرتفع إلى 238.792 مليار دولار في تموز، بزيادة 93 مليون دولار، فيما لم يسجل البنك خلال الشهر أي تدخل عبر بيع العملات أو المبادلات أو صفقات إعادة الشراء.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك إسرائيل بنحو 93 مليون دولار خلال تموز/ يوليو، ليبلغ 238.792 مليار دولار، في وقت لم ينفذ البنك أي عمليات لبيع العملات الأجنبية أو صفقات مبادلة أو إعادة شراء ضمن البرامج التي أطلقها في الأسواق المالية منذ اندلاع الحرب.

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وبحسب معطيات أوردتها بنك إسرائيل في بيان رسمي صدر عنه اليوم، الجمعة، بلغ مستوى الاحتياطي في نهاية تموز ما يعادل 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ238.699 مليار دولار في نهاية حزيران.

وعزا البنك الزيادة بصورة أساسية إلى إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية بنحو 191 مليون دولار، فيما عوّضت أنشطة الحكومة بالعملة الأجنبية جزءًا من هذه الزيادة بقيمة تقارب 73 مليون دولار.

ويظهر التقرير أن الاحتياطي، باستثناء الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي، بلغ 234.219 مليار دولار في تموز، فيما بلغت الأرصدة لدى الصندوق 4.573 مليارات دولار.

وفي موازاة ذلك، أظهر التقرير الشهري الخاص بالبرامج التي ينفذها بنك إسرائيل في الأسواق المالية أن حجم النشاط في تموز/ يوليو كان صفرًا في البرامج الثلاثة المتعلقة ببيع العملات الأجنبية، وصفقات المبادلة بين الدولار والشيكل، وإعادة الشراء.

وكان آخر نشاط مسجل في صفقات إعادة الشراء خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل الماضيين، بقيمة 200 مليون شيكل في كل شهر، فيما لم يسجل البنك أي نشاط في هذا المسار بين أيار/ مايو وتموز.

أما بيع العملات الأجنبية، فكان آخر نشاط مسجل فيه خلال حزيران/ يونيو 2025، بقيمة 300 مليون دولار، في حين لم ينفذ البنك أي عمليات بيع لاحقة حتى نهاية تموز 2026.

وكان بنك إسرائيل قد أعلن، بعد اندلاع الحرب على غزة، برنامجًا لبيع عملات أجنبية بما يصل إلى 30 مليار دولار بهدف تخفيف تقلبات سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة للأسواق، إلى جانب برنامج لصفقات المبادلة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار.

كما أطلق البنك برنامجًا لتسهيل شروط الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة من الحرب، تضمن تخصيص قروض للبنوك بما يصل إلى 10 مليارات شيكل وإتاحة صفقات إعادة شراء لمقدمي ائتمان غير مصرفيين بما يصل إلى مليار شيكل، قبل أن ينتهي هذا البرنامج في شباط/ فبراير 2024