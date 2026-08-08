الجيش الإسرائيلي: اعتقال مشتبه به بعد اقتحام مركبة مستوطنة عوفريم ولا خلفية أمنية للحادث

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق تفعيل صافرات الإنذار في عوفريم إثر الاشتباه بتسلل فلسطينيين، قبل أن يؤكد لاحقًا انتهاء الحادث وعدم وجود مخاوف من وقوع عملية أمنية.

قال الجيش الإسرائيلي إن حالة التأهب التي أعلنت في مستوطنة عوفريم، المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، انتهت دون وقوع "حدث أمني"، وذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في المستوطنة للاشتباه بعملية تسلل.

وأوضح الجيش، في تحديث لاحق، أن قوات الأمن كانت تطارد مركبة مشبوهة في منطقة بنيامين، قبل أن تدخل المركبة إلى المستوطنة، ما أدى إلى استنفار القوات وتفعيل الإنذار خشية تسلل فلسطينيين.

وأضاف أن سائق المركبة ترجل منها، قبل أن ينفذ عنصر أمن إجراءات اعتقال مشتبه به، تضمنت إطلاق النار نحوه. وأشار إلى اعتقال المشتبه به وتسليمه إلى شرطة الاحتلال في الضفة الغربية لمواصلة التحقيق.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق تفعيل صافرات الإنذار في عوفريم إثر الاشتباه بتسلل فلسطينيين، قبل أن يؤكد لاحقًا انتهاء الحادث وعدم وجود مخاوف من وقوع عملية أمنية.