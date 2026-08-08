قائد "سنتكوم" يجري في إسرائيل محادثات بشأن إيران وغزة

أجرى قائد القيادة المركزية الأميركية محادثات مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين بشأن إيران وغزة، عقب جولة بالبحرين والإمارات، لتسريع الانتقال للمرحلة التالية بالقطاع وضمان الانسحاب التدريجي المشروط بنزع سلاح حماس، وسط استمرار التأهب الأميركي في المنطقة.

أجرى قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، الذي وصل إلى إسرائيل، اليوم السبت، محادثات بشأن إيران وقطاع غزة، مع عدد من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، قبل عودته إلى واشنطن.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء اليوم.

وذكر تقرير "كان 11" إلى أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على إسرائيل في الأسابيع الماضية، للانتقال إلى المرحلة التالية في قطاع غزة، عقب إعلان "مجلس السلام" بشأن اتفاق لنزع سلاح حماس.

وأشار إلى أنه سيتعيّن على الحكومة الإسرائيلية، الموافقة على الخطوط العريضة والجداول الزمنية الجديدة، والتي تتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من غزة، رهنا بنزع سلاح حماس، وتولّي اللجنة الوطنية في القطاع، مهامها.

ولفت إلى أن وصول كوبر يأتي إلى إسرائيل، يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها في البحرين والإمارات، وفي ضوء التصريحات أدلى بها اليوم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ونائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.

وفي الوقت نفسه، تواصل واشنطن حالة التأهب القصوى في المنطقة، وبضمنها في إسرائيل.

ولا تزال عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات التزوّد بالوقود وأنظمة الدفاع الجوي وآلاف الجنود الأميركيين متمركزة في إسرائيل.

وأكد الرئيس الإيراني في وقت ىسابق السبت، أن الظروف الراهنة تشكّل فرصة مواتية لمواصلة مسار المحادثات، والتوصل إلى اتفاق ينهي القضايا العالقة، مشدّدا على أن الوقت الحالي يمثل الخيار الأنسب لإبرام التفاهمات في ظل ما تشهده البلاد من تماسك وقوة ووحدة داخلية.

كما ذكر نائب الرئيس الأميركي، أن واشنطن تتواصل مع طهران لضمان تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز بأقصى طاقة، مشيرا إلى أنه رغم تعهد إيران بذلك نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تعانيها، فإن الإدارة الأميركية تتعامل بحذر ولا تشعر بالثقة تجاه تلك التعهدات، حتى الاقتران بالتنفيذ الفعلي.