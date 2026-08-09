استطلاع: 8 مقاعد لقائمة مشتركة ثلاثية... نحو خُمس الإسرائيليين فكّروا بالهجرة من البلاد

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، تقدم الليكود بـ24 مقعدا متفوقا على "يشار"، مع حصول قائمة ثلاثية عربية مشتركة على 8 مقاعد، وتصدٌّر نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، وسط تفكير 18% من الإسرائيليين بالهجرة.

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي العامّ في إسرائيل، الأحد، أن قائمة مشتركة عربية، تضمّ الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، تحصل على 8 مقاعد في انتخابات تُجرى اليوم، فيما تحصل القائمة الموحدة على 5 مقاعد فقط، حال ضمّها عضو الكنيست السابق عن حزب "ييش عتيد"، يوآف سيغالوفيتش، بينما يتقدّم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على حزب "يَشار" برئاسة غادي آيزنكوت.

جاء ذلك بحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، مساء الأحد، وأظهر حصول حزب الليكود على 24 مقعدا في انتخابات لو أُجريت اليوم، متفوقا بذلك بمقعد واحد على حزب "يشار" الذي يقوده آيزنكوت، فيما يظلّ رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وتحالفه "بِياحد"، الذي يضمّ رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، عند 13 مقعدا.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"الليكود": 24 مقعدا.

"يَشار": 23 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 13 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 10 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 10 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 8 مقاعد.

"شاس": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

القائمة الموحدة: 6 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

"الصهيونية الدينية": 5 مقاعد.

وفي حال شُكِّلت قائمة مشتركة ثلاثية، تشمل أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، فإنها تحصل على 8 مقاعد.

وفي المقابل، لا تتجاوز الموحدة 5 مقاعد مع انضمام سيغالوفيتش إليها.

وفي هذه الحالة، سيبلغ مجموع مقاعد الأحزاب العربية مجتمعة 13 مقعدا، مما سيضعف كُتلة نتنياهو لتصل إلى 52 مقعدا.

نحو خُمس الإسرائيليين فكّروا في الهجرة من البلاد

وقال 18% من إجمالي العينة إنهم فكروا مؤخرا في الهجرة من البلاد، وترتفع هذه النسبة إلى نحو 23% بين ناخبي المعارضة، مقارنة بـ6% بين ناخبي الائتلاف.

ومع ذلك، فإن نحو 67% من الإسرائيليين "لا يشعرون بالقلق" إزاء عدد المهاجرين، فيما أعرب 12% فقط من إجمالي المشاركين عن قلقهم حيال الهجرة من البلاد.

وأُجري الاستطلاع في 9 آب/ أغسطس 2026 من قِبل معهد "كنتار". وبلغ عدد المشاركين فيه 551 شخصا، واعتمد على عيّنة إلكترونية بهامش خطأ يبلغ ±4.2%.

الأنسب لرئاسة الحكومة

وفي ما يتعلّق بالأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، تصدّر نتنياهو المرشّحين للمنصب بنسبة 41% من المؤيدين، في مواجهة غادي آيزنكوت الذي حظي بنسبة 34%، فيما قال 25% إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.

وفي مقارنة مع بينيت، يحصل نتنياهو على 41% من المؤيدين، مقابل 31% للأول، فيما عدّ المشاركون الآخرون من المستطلعة آراؤهم أن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.

وفي السؤال ذاته حينما وُجّه لناخبي المعارضة حصرا، تقدم رئيس حزب "يشار" بنسبة 47%، مقابل 28% لبينيت، فيما قال 25% من المستطلعة آراؤهم إن كليهما لا يصلح لتولّي المنصب.