استطلاع: آيزنكوت يتجاوز نتنياهو... أغلبية ترى ترامب محدِّدا لسياسة إسرائيل الأمنية

أظهر استطلاع إسرائيلي تقدم حزب "يَشار" برئاسة غادي آيزنكوت بـ24 مقعدا، مقابل 22 لـ"الليكود"، فيما رأى 63% من الإسرائيليين أن ترامب هو من يحدد سياسة تل أبيب الأمنية، واستبعد 62% تحقيق "نصر مطلق" بغزة.

أظهر استطلاع للرأي العامّ في إسرائيل، الإثنين، أن رئيس حزب "يَشار" غادي آيزنكوت، يتفوق على رئيس الحكومة الإسرائيلية، ينيامين نتنياهو، في عدد المقاعد، وفي أيهما أنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، فيما أعرب معظم الإسرائيليين عن اعتقادهم بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هو الذي يُحدّد السياسة الأمنية لتل أبيب.

جاء ذلك بحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية 12، مساء الإثنين، وأظهر حصول حزب "يَشار" على 24 مقعدا في انتخابات تُجرى اليوم، متفوقا بذلك بمقعدين على الليكود، فيما يحصل رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، وتحالفه "بِياحد"، الذي يضمّ رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، على 15 مقعدا.

وجاءت نتائج الاستطلاع في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"يَشار": 24 مقعدا.

"الليكود": 22 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 15 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 11 مقعدا.

"يسرائيل بيتينو": 10 مقاعد.

"شاس": 7 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 8 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 8 مقاعد.

"الصهيونية الدينية": 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

قائمة مشتركة ثلاثية

وفي حال شُكِّلت قائمة مشتركة ثلاثية، تشمل أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، فإنها تحصل على 6 مقاعد.

كما تحصل الموحدة على 6 مقاعد، حال انضمام عضو الكنيست السابق عن حزب "ييش عتيد"، يوآف سيغالوفيتش، إليها.

وفي حالة كهذه، ستشمل التغييرات حصول "يشار" على 23 مقعدا، وسينخفض ​​عدد مقاعد "الديمقراطيين" إلى 10 مقاعد.

من يحدّد سياسة إسرائيل الأمنية؟

وسُئل المشاركون في الاستطلاع، عمّن "يحدّد سياسة إسرائيل الأمنية حاليا، نتنياهو أم ترامب؟"، فأجاب 63% بأن الرئيس الأميركي هو من يحددها، فيما أجاب 25% فقط بأن نتنياهو هو من يحددها، وأجاب 12% بـ"لا أعلم".

ومن بين الذين يعتزمون التصويت لائتلاف نتنياهو، أجاب 29% بأن ترامب هو من يحددها، مقارنة بـ60% أجابوا بأن نتنياهو هو من يحددها.

أما من بين الذين يعتزمون التصويت لأحزاب المعارضة، فقد أجاب 86% بأن ترامب هو من يحدد سياسة إسرائيل الأمنية، مقارنة بـ6% أجابوا بأن نتنياهو هو من يحدد ذلك.

وسأل الاستطلاع المشاركين: "من تثقون به أكثر بمعرفة كيفية التعامل مع الرئيس الأميركي: نتنياهو، آيزنكوت، بينيت، أم ليبرمان؟"، ليحصل نتنياهو على 39%، يليه آيزنكوت بنسبة 17%، ثم بينيت بـ16%، وليبرمان بـ7%، فيما قال 11% من المشاركين بـ"لا أحد منهم"، وأجاب 10% بـ"لا أعلم".

غزة وإيران

وحينما سُئل المشاركون عمّا إذا كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستحقق "نصرا مُطلقا" في غزة، أجاب 62% بأنهم لا يعتقدون ذلك، مقابل 25% أجابوا بنعم.

أما بالنسبة إلى مؤيدي ائتلاف نتنياهو، فقد أجاب نحو الثلث بنسبة 34%، بأنهم لا يعتقدون ذلك، مقابل 55% أجابوا بأنهم يعتقدون أن إسرائيل ستحقق "نصرا مطلقا".

كما سُئل المشاركون عمّا إذا كان يتوجّب على إسرائيل أن تهاجم إيران منفردة أم لا، في ظلّ تقارير أشارت إلى احتمال استعداد ترامب لإعلان نهاية الحرب على إيران؛ ليجيب 36% بأن إسرائيل يجب أن تهاجم إيران وحدها، فيما رأى 44% أنه لا ينبغي ذلك، وأجاب 20% بـ"لا أعلم".

وردا على سؤال بشأن قطاع غزة، رأى غالبية الإسرائيليين، بنسبة 64%، أن إسرائيل يجب أن تواصل العمل العسكري، على الرغم من مطالبة الولايات المتحدة بالمضيّ قدما لإنهاء الحرب، مقارنة بـ25% ممن أجابوا بأن إسرائيل "لا يجب أن تفعل ذلك".

وفي كل من الائتلاف الحكومي والمعارضة، تعتقد أغلبية الإسرائيليين أن على إسرائيل مواصلة العمل العسكري في غزة.

وجاءت نتائج استطلاع آخر أجرته القناة 14 ذات القاعدة الجماهيرية الحريدية في ما يتعلّق بعدد المقاعد التي يتحصّل عليها كل حزب على النحو الآتي:

"الليكود": 33 مقعدا.

"يَشار": 23 مقعدا.

"شاس": 10 مقاعد.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 10 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 8 مقاعد.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 7 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 6 مقاعد.

"الصهيونية الدينية": 6 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 5 مقاعد.

القائمة الموحدة: 5 مقاعد.

وفي ما يتعلق بمسألة الأنسب لترؤس الحكومة، حقّق نتنياهو بحسب استطلاع القناة 14 تقدما بنسبة تأييد بلغت 54%.

وفي المقابل، حصل منافسه الرئيسي، آيزنكوت، على 34%، فيما حصل بينيت على 6%، وأفيغدور ليبرمان على 5%، وبيني غانتس على 1% فقط.

أما في ما يتعلق بمسألة الملاءمة المباشرة بين نتنياهو وآيزنكوت، فقد تقدم نتنياهو وحصل على 55% مقابل 45% لآيزنكوت.