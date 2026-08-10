زامير بمنتدى عملياتيّ بمشاركة قائد "سنتكوم": مفاوضات سياسية بشأن جبهات الحرب الرئيسية

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الإثنين، في "منتدى عملياتيّ"، شهد مشاركة قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر؛ إن مفاوضات سياسية تُجرى خلال الأيام الماضية، بشأن "جميع الجبهات الرئيسية".

وذكر بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، إن "منتدى عملياتيا ‏⁧عُقد الإثنين، بقيادة رئيس الأركان، وبمشاركة هيئة القيادة العليا والقادة العملياتيين في الجيش، برتبة مقدم وما فوق"، مضيفا أن "إحاطة عملياتية استخباراتية متعددة الجبهات قُدمت في إطار المنتدى، إلى جانب إجراء حوار بين القادة بشأن مواصلة الحرب".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم "عرض القادة حالات دراسية، إلى جانب إحاطات بشأن تطورات القتال والدروس المستفادة من النشاط العملياتي في مختلف المناطق".

وأشار إلى "استضافة قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة، براد كوبر، الذي استعرض الشراكة العميقة والإستراتيجية بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي، والتي أثبتت نجاعتها مرارا وتكرارا على مدار الحرب. وأكد في كلماته أن الشراكة بين الجيشين تاريخية وتستند إلى الثقة والالتزام والتعاون القوي والمتين، وتشكل عنصرًا مهمًا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

‏ووفق البيان، فقد "شكر رئيس الأركان، كوبر، على التعاون الوثيق، وقال إن التعاون مع الجيش الأميركي غير مسبوق، ويشكّل ركيزة إستراتيجية".

وقال زامير خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته بالمنتدى: "نحن نمر بفترة مهمة ونقف عند مفترق طرق إستراتيجي. الجيش هو جيش مقاتل، ونحن نخوض حربا كبيرة ومتواصلة ومتعددة الجبهات، ومهمتنا هي التأثير على الواقع وعدم الانجرار وراءه، وذلك من خلال المبادرة التكتيكية والمنهجية".

وأضاف أن "عمليات تفاوض سياسية تُجرى هذه الأيام في جميع الجبهات الرئيسية، وكلها نتيجة للإنجازات التاريخية التي حققها الجيش، وعلينا أن نضمن استنفاد إنجازات المعركة وتعظيمها. نحن على أهبة الاستعداد جيدًا للدفاع، إلى جانب الجاهزية والتأهب الفوري للعودة إلى قتال مكثّف".

ووفق زامير، فإن الجيش الإسرائيلي، "ينفذ خطة عمل منهجية ومنظمة ومرتبة لتحقيق النصر. ومنذ 7 أكتوبر، أثبت نفسه كجيش... هجومي، يمسك بزمام المبادرة".

وعَدّ أن الجيش "حقّق إنجازات كبيرة، وغيّر الواقع الأمني... والجيش بمختلف وحداته، يمر بمرحلة انتقالية. نحن متأهبون ومستعدون لمواجهة جميع التحديات. سنحافظ على صفوفنا متماسكة وموحدة في مواجهة جميع التهديدات التي تواجهنا. هذه فترة أمنية مصيرية للدولة، وسنتصرف بمسؤولية بما يتناسب مع ذلك".

وأضاف زامير: "لا يجوز لنا أن نفقد يقظتنا. نحن مطالبون بالحفاظ على جاهزية عالية، وأن نكون مستعدين للعودة السريعة إلى القتال المكثف، والاستجابة بسرعة لأي تطور".

وأشار إلى أن "التحدي الذي نواجهه الآن لا يقتصر على الحفاظ على الإنجازات، بل يتمثل أيضًا في مواصلة تشكيل الواقع، وبناء القوة، وضمان أن يكون الجيش مستعدًا للتعامل مع أي سيناريو".