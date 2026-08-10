كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل

أعلنت كولومبيا رسميا، اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، بداعي أن ذلك مرتبط بأمن تل أبيب القومي، في قرار حظي بتشجيع وترحيب إسرائيلي واسع عقب مباحثات ثنائية بين الجانبين.

اعترفت كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، بحسب ما أعلنت بوغوتا، مساء اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان: "نظرا لعدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط، ونظرا للأهمية الإستراتيجية... للجولان بالنسبة لأمن إسرائيل، تعترف حكومة كولومبيا بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة، وبحقها في حماية نفسها من التهديدات الخارجية".

وأضافت أن "إسرائيل واجهت لعقود، تحديات أمنية مستمرة ووجودية على طول حدودها. وقد اشتدت هذه التهديدات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الهجمات... التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي أبرزت خطورة وتطور المخاطر التي تواجه الشعب الإسرائيلي".

وذكرت بوغوتا أن "كولومبيا تُقرّ في هذا السياق الأمني ​​الإقليمي، بأن الحفاظ على سيطرة إسرائيل وسيادتها على... الجولان يُعدّ عنصرا أساسيا في دفاعها الوطني، وقدرتها على حماية مواطنيها"، زاعمة أنها "بهذا القرار، تؤكد كولومبيا مجددا التزامها بالسعي نحو سلام مستقر ودائم في الشرق الأوسط".

ولفتت الخارجية الكولمبية إلى أن "البيان (بشأن الاعتراف) صدر وفقا للالتزام الذي قطعته الدولتان يوم السبت الماضي، 8 آب/ أغسطس".

من جانبه، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر إلى "شُكر كولومبيا والرئيس الكولومبي، والرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا على قراره التاريخي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على... الجولان".

وقال إن "هذا يأتي عقب اجتماعنا في بارانكويلا بكولومبيا، (الأسبوع) الماضي".

مضيفا أن "الرئيس الكولومبي، أظهر في أحد أول قراراته بعد توليه منصبه، قيادته وقيمه والتزامه تجاه إسرائيل وأمنها".

وذكر ساعر أن "إسرائيل دولة صغيرة تفتقر إلى العمق الإستراتيجي. إن وجود حدود قابلة للدفاع أمر ضروري لضمان بقاء الشعب اليهودي".

وتابع: "سأواصل العمل لضمان انضمام المزيد من الدول إلى الولايات المتحدة بقيادة الرئيس (الأميركي، دونالد، ترامب، وكولومبيا بقيادة الرئيس دي لا إسبيرانزا في الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، التي طُبِّق عليها القانون الإسرائيلي قبل 45 عامًا"، بعد احتلالها.