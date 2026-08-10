مداولات حول الإطاحة بعضوي كنيست حريديين بسبب عدم سن قانون الإعفاء من التجنيد

الزعيمان الروحانيان لحزب "ديغل هتوراة" يبحثان الإطاحة بعضوي الكنيست موشيه غفني وأوري ماكليف، على خلفية الشعور في الجمهور الحريدي بأنهما استنفدا قدرتهما على التأثير، بعد عشرات السنين من عضويتهما في الكنيست

يدفع عدم سن قانون يعفي الحريديين من التجنيد إلى مداولات في حزب "ديغل هتوراة" حول الإطاحة بأقدم عضوي كنيست عن الحزب، وهما موشيه غفني وأوري ماكليف. ويشكل "ديغل هتوراة" مع حزب "أغودات يسرائيل" كتلة "يهدوت هتوراة".

ويبحث الزعيمان الروحيان لحزب "ديغل هتوراة"، الحاخامان دوف لاندو وموشيه هيلل هيرش، في إمكانية الإطاحة بغفني وماكليف، وهما أقدم عضوي كنيست عن الحزب، على خلفية الشعور في الجمهور الحريدي بأنهما استنفدا قدرتهما على التأثير، بعد عشرات السنين من عضويتهما في الكنيست، وخاصة بعد فشلهما بشأن تسوية لإعفاء طلاب معاهد تدريس التوراة ("الييشيفوت") من التجنيد للجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، أن مداولات حول احتمال تغيير قائمة "ديغل هتوراة" واستبدال مندوبيها في الكنيست جار منذ عدة أشهر، وباتت مكثفة أكثر في الفترة الأخيرة، لكن قرارا نهائيا في الموضوع يتوقع اتخاذه قبيل إقرار قائمة مرشحي الحزب، بعد شهر.

في هذه الأثناء لا تزال هناك عدة إمكانيات مفتوحة ولم يتخذ قرار بشأنها، وبضمنها إبقاء قائمة المرشحين دون تغيير، أو تغيير قائمة المرشحين كلها، أو إقالة غفني وماكليف، بينما نقلت الصحيفة عن قياديين في "ديغل هتوراة" أن الفكرة التي يجري البحث فيها حاليا هي الإطاحة بغفني وماكليف.

وفي حال الإطاحة بعضوي الكنيست، فإنه يتوقع أن يصبح عضو الكنيست يعقوب آشر الرجل القوي في الحزب، لكن مقربين من الحاخام هيرش يخشون ذلك لآن آشر يعتبر مقربا من الحاخام لاندو.

وقال مصدر في "ديغل هتوراة" إن "هذا تطور داخلي غير بسيط" وأن الاعتقاد بأن أشخاصا يؤثرون على الحاخامين بشأن تعيينات في قائمة المرشحين ليس صحيحا.

وأضاف المصدر أن الاعتبارات لدى الحاخامان واسعة، وهما يدركان أن الإطاحة بغفني وماكليف قد تفسر أنها فشل للحاخامين نفسيهما أو تعبير عن عدم ثقة بعضو الكنيست وأنهما عملا بخلاف تعليمات الزعيمين الروحانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن غفني وماكليف يحاولان إحباط الإطاحة بهما، لكن مقربين من الحاخامين يقولون إن المسألة منتهية وأن إجراء تغيير في قائمة مرشحي الحزب ضروري.