رئيس الموساد السابق: تجولنا مرارًا في موقع فوردو النووي الإيراني

رئيس الموساد السابق يوسي كوهين يقول إن إسرائيل وصلت مرارًا إلى موقع فوردو النووي، ويصف قصفه الأميركي بأنه "تحقق لكل أحلامي".

قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين، إن جهات إسرائيلية "تجولت" مرارًا في موقع فوردو النووي الإيراني بهدف التعرف إليه، معتبرًا أن قصف الولايات المتحدة للموقع في حزيران/ يونيو 2025 مثّل بالنسبة إليه "تحققًا لكل أحلامي".

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وجاءت تصريحات كوهين خلال "مؤتمر الجليل 2026"، حيث قال: "تجولنا في موقع فوردو النووي مرات كثيرة كي نفهم الموقع"، مضيفًا أن "قصف الموقع من جانب الأميركيين كان تحققًا لكل أحلامي".

وفي ما يتعلق بمستويات تخصيب اليورانيوم في إيران، قال كوهين إن "تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يزال بعيدًا عن إنتاج قنبلة نووية".

وكانت الولايات المتحدة قد قصفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في حزيران/ يونيو 2025، في الأيام الأخيرة من الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يومًا.

وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا مشتركة على إيران، فيما لا يزال مصير مخزون طهران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والذي تجاوز 400 كيلوغرام، غير واضح.

ويشارك كوهين في "مؤتمر الجليل 2026"، المنعقد الثلاثاء في صفد تحت عنوان "نعيد الأمن إلى الشمال"، بمشاركة مسؤولين وشخصيات أمنية وسياسية وإعلامية إسرائيلية.

ويناقش المؤتمر التحديات الأمنية والمدنية في شمال إسرائيل، إلى جانب ما تصفه الجهات المنظمة بتعزيز "الشعور بالأمن" لدى السكان وقضايا التعافي المدني وتطوير منطقة الجليل.