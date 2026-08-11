الجيش والشرطة الإسرائيليان يتبادلان الاتهامات بعد تسلل 3 مستوطنين إلى سورية

قال الجيش الإسرائيلي إن 3 مستوطنين دخلوا الأراضي السورية عبر منطقة جبل الشيخ، وإنه عثر عليهم وسلمهم إلى الشرطة، التي نفت من جانبها أن يكون الجيش قد سلمها أي مشتبه به في حادثة من هذا النوع.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حدد موقع 3 مستوطنين إسرائيليين تسللوا إلى سورية ليل الإثنين-الثلاثاء، وأعادهم إلى الأراضي الإسرائيلية، وسلّمهم إلى الشرطة، التي أنكرت بدورها أن يكون الجيش قد تواصل معها أو سلّمها أي مشتبه بهم.

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قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الليلة الماضية، وصل 3 إسرائيليين إلى منطقة جبل الشيخ، واجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي السورية".

وأضاف أن: "قوة من الجيش الإسرائيلي وصلت إلى المكان، وعملت على تحديد موقعهم، ثم أعادتهم إلى داخل إسرائيل"، وقال إن المستوطنين: "نُقلوا إلى الشرطة للتعامل معهم".

وأدان الجيش عملية التسلل، وقال إنها "تمثل تشويشا خطيرا على أعماله العسكرية، وخطرا على أمن قوات الجيش العاملة في المنطقة".

وشدّد البيان على أن واجب جهات إنفاذ القانون "اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتورطين؛ لمنعهم من تكرار هذه الظاهرة، التي تمثل مخالفة جنائية".

من جانبها، أنكرت الشرطة الإسرائيلية بضرس قاطع أن يكون الجيش قد تواصل معها، أو نقل إليها أي معتقلين، معربة عن تفاجؤها مما جاء في بيان الجيش.

وردت جهات في الشرطة على بيان الجيش، في حديث مع القناة 12، قائلة: "إن دعوة الجيش لجهات إنفاذ القانون إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتورطين تُعد أمرا مستغربا، إذ ليس لدينا علم بأي حادثة أو بأي متورطين على الإطلاق".

وتعليقا على الحادثة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المواجهة بين الجيش والشرطة "تثير علامات استفهام صعبة بشأن التنسيق بين الأجهزة الأمنية".

وتنفذ عمليات التسلل حركة "رواد الباشان"، وهي حركة يمينية إسرائيلية تدعو إلى إقامة مستوطنات على الأراضي السورية.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فقد أحبط الجيش تسلل أكثر من 150 إسرائيليا إلى داخل الأراضي السورية في الأشهر الأخيرة، فيما أحالت الشرطة 3 قضايا فقط إلى النيابة العامة في هذا الشأن.

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