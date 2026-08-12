احتجاجات الحريديين تغلق شارع 4 وتسبب أزمات مرورية

احتجاجات الحريديين تتسبب بإغلاق شارع 4 في الاتجاهين وسط إسرائيل وتسببت بأزمات مرورية، قبل أن تعلن الشرطة التظاهرة "غير قانونية"، على خلفية اعتقال شاب حريدي مطلوب للشرطة العسكرية.

أغلقت احتجاجات الحريديين، مساء الأربعاء، شارع 4 في الاتجاهين بين مفرق "ألوف سديه" ومفرق "إم هموشافوت"، ما تسبب بأزمات مرورية واسعة وسط البلاد، قبل أن تعلن الشرطة المظاهرة "غير قانونية" وتبدأ باستخدام وسائل لتفريق المحتجين.

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وقادت الاحتجاجات مجموعة من أتباع الحاخام تسفي فريدمان، المحسوبة على تيار متشدد داخل "الفصيل اليروشالمي"، وذلك احتجاجًا على اعتقال شاب حريدي تعتبره المجموعة فارًا من الخدمة العسكرية.

وأفادت الشرطة بأنها أغلقت المقطع المذكور من شارع 4 ودفعت بعناصر من شرطة المرور لتنظيم حركة المركبات، فيما كان من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات بين الساعة الخامسة والثامنة مساء.

وبعد نحو ساعة من بدء التظاهرة، أعلنت الشرطة أنها "غير قانونية"، وبدأت باستخدام وسائل لتفريق المحتجين. وخلال الاحتجاج، تعرض جندي حريدي للاعتداء من عشرات المتظاهرين، قبل أن تتدخل الشرطة لإخراجه من المكان.

ويقول المحتجون إن الشاب المعتقل وصل، الإثنين، إلى وحدة "لاهف 433" التابعة للشرطة لتقديم إفادة في قضية قيد التحقيق، وإن دورية تابعة للشرطة العسكرية كانت بانتظاره بعد انتهاء الإجراءات، قبل اعتقاله ونقله إلى السجن العسكري.

واعتبر المحتجون أن ذلك يخالف تعهدًا سابقًا من المفتش العام للشرطة بعدم اعتقال شبان حريديين فارين من الخدمة عندما يتوجهون إلى الشرطة لتقديم إفادة أو شكوى.

وانضم عضو الكنيست موشيه أبوتبول، من حزب "شاس"، إلى الانتقادات، واعتبر في رسالة إلى المفتش العام أن ما جرى يشكل "تجاوزًا لخط أحمر وانتهاكًا خطيرًا لتعهد المفتش العام للجمهور الحريدي"، مطالبًا بـ"توضيح فوري وصريح للإجراءات".

في المقابل، نفت الشرطة رواية المحتجين، وقالت إن الشاب لم يصل بصفته شاهدًا أو متضررًا، بل "استُدعي للتحقيق تحت التحذير للاشتباه بارتكاب جرائم جنائية خطيرة".

وبحسب رواية الشرطة، فإن الشبهات تتعلق بقضية تزوير رخص قيادة ومنح رخص لأشخاص لم يجتازوا امتحان القيادة فعليًا، مضيفة أنه بعد اتضاح أن الشاب مطلوب أيضًا للشرطة العسكرية، جرى إبلاغها ونقله إليها.

وتأتي الاحتجاجات بعد أسابيع من الهدوء النسبي، في امتداد لموجة احتجاجات حريدية سابقة ضد اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية، شهدت إغلاق طرق ومواجهات مع الشرطة، بينها احتجاجات في القدس ومحيط السجن العسكري رقم 10 في بيت ليد.