استطلاع: المشتركة الثلاثية 9 مقاعد... والموحدة مع سيغالوفيتش 5

يمنح استطلاع للقناة 13 القائمة المشتركة الثلاثية 9 مقاعد والموحدة بتحالفها مع سيغالوفيتش 5، فيما يتصدر آيزنكوت بـ23 مقعدًا ويتراجع معسكر نتنياهو إلى 49؛ تحالف بينيت ولبيد يواصل التراجع.

أظهر استطلاع جديد أن قائمة مشتركة ثلاثية تضم الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير تحصل على 9 مقاعد، مقابل 5 مقاعد للقائمة الموحدة في تحالفها مع يوآف سيغالوفيتش، ما يرفع التمثيل العربي المتوقع إلى 14 مقعدًا.

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وبحسب استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية، نُشر مساء الأربعاء، يتصدر حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت النتائج بـ23 مقعدًا، متقدمًا بمقعدين على الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما يتراجع حزب نفتالي بينيت ويائر لبيد إلى 12 مقعدًا.

ويحصل حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان على 11 مقعدًا، يليه "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان بـ10 مقاعد، فيما يحصل حزب (البيت الصهيوني - مقاتلو الاحتياط) برئاسة يوعاز هندل وحيلي تروبر على 4 مقاعد.

وفي معسكر الائتلاف الحالي، يحصل "يهدوت هتوراه" و"عوتسما يهوديت" على 8 مقاعد لكل منهما، و"شاس" على 7 مقاعد، فيما تحصل "الصهيونية الدينية" على 5 مقاعد، فيما تبقى تحت نسبة الحسم قوائم غلعاد إردان ويولي إدلشتاين، و"كاحول لافان" برئاسة بني غانتس.

وفي هذا السيناريو، يحصل معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو على 56 مقعدًا، ويرتفع إلى 60 في حال احتساب تروبر وهندل ضمنه، مقابل 49 مقعدًا لمعسكر نتنياهو.

أما القائمتان العربيتان، وفق صيغة خوض الانتخابات القائمة حاليًا في السؤال الأساسي للاستطلاع، فتحصلان على 11 مقعدًا؛ 6 لتحالف الجبهة والعربية للتغيير، و5 للقائمة الموحدة.

14 مقعدًا في سيناريو المشتركة الثلاثية

ويرفع سيناريو توحيد الجبهة والتجمع والعربية للتغيير التمثيل العربي من 11 إلى 14 مقعدًا، فيما تتراجع الموحدة في تحالفها مع سيغالوفيتش بمقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق.

ويمنح هذا السيناريو معسكر المعارضة الصهيونية 57 مقعدًا، مقابل 49 لمعسكر نتنياهو.

وفي المقابل، لا يفيد آيزنكوت انتخابيًا انضمام تروبر إليه؛ إذ يحصل الحزب الموحد في هذه الحالة على 22 مقعدًا فقط، أي أقل بمقعد من عدد المقاعد التي يمنحها الاستطلاع لـ"يشار" عندما يخوض الانتخابات منفردًا.

ويتراجع الليكود في هذا السيناريو إلى 20 مقعدًا، بينما لا تتجاوز قوائم بني غانتس وأييليت شاكيد، وكذلك إردان وإدلشتاين، نسبة الحسم.

آيزنكوت يوسع الفارق عن نتنياهو

ويظهر الاستطلاع اتساع الفارق أيضًا في سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، إذ يحصل آيزنكوت على تأييد 47% من المستطلعين، مقابل 34% لنتنياهو.

ويحافظ نتنياهو على تأييد مرتفع داخل قاعدة الائتلاف، إذ يعتبره 90% من مؤيدي أحزاب الائتلاف الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما يحصل آيزنكوت على تأييد 71% بين بقية المستطلعة آراؤهم.

وتظهر النتائج، في كلا السيناريوهين، بقاء معسكر نتنياهو عند 49 مقعدًا وبعيدًا عن أغلبية 61 مقعدًا، فيما يتغير وزن الأحزاب العربية بصورة لافتة عند خوض الجبهة والتجمع والعربية للتغيير الانتخابات ضمن قائمة مشتركة ثلاثية.