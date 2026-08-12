حماس تعلن خوض الانتخابات ضمن "أوسع ائتلاف وطني ممكن"

حماس تؤكد أنها ستخوض انتخابات المجلس التشريعي ضمن "أوسع ائتلاف وطني ممكن"، بالتوازي مع رفض فرض شروط سياسية على المشاركين، وتمسكها بانتخابات الرئاسة والمجلس الوطني، فيما تطرقت إلى غزة والضفة والقدس والأسرى.

شعارات لحماس خلال الحملة الانتخابية في غزة، كانون الثاني 2006 (Getty Images)

أعلنت حركة حماس أنها ستشارك في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن ائتلاف انتخابي واسع، وأنها تجري اتصالات مع قوى وفصائل لتشكيل كتلة مشتركة، بالتوازي مع رفضها فرض شروط سياسية مسبقة على القوائم المشاركة، وتمسكها بإجراء انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني أيضًا.

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وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس، حسام بدران، خلال مقابلة مع قناة "الأقصى" التابهة للحركة، مساء الأربعاء، إن "حماس ستشارك في انتخابات المجلس التشريعي ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن، ونعمل مع العديد من القوى الفلسطينية على تشكيل كتلة انتخابية تشمل طيفًا واسعًا من الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن الحركة ترى في الانتخابات "الطريق الأمثل والطريق الأصوب لترتيب البيت الفلسطيني"، وقال: "لن نعطي الفرصة لأي طرف لإعادة هندسة وبرمجة النظام السياسي الوطني الفلسطيني بعيدًا عن القرار الشعبي الفلسطيني وبعيدًا عن حماس".

ورفض بدران اشتراط تبني برنامج سياسي محدد للمشاركة في الانتخابات، وقال إنه "لا يحق لأحد أن يضع شرطًا سياسيًا للمشاركة أو إلزام الأطراف ببرنامجه الخاص"، مشيرًا إلى أن حماس وغالبية الفصائل والكتل الانتخابية ترفض ذلك.

وبحسب بدران، توجد توجهات لدى لجنة الانتخابات والقضاء الفلسطيني لضمان حرية الفلسطينيين في اختيار ممثليهم وبرامجهم السياسية.

ووصف الانتخابات بأنها "فرصة تاريخية لإجراء تغيير في الحالة الفلسطينية، وإنهاء حالة التفرد في القرار الوطني المستمرة منذ عقدين"، لكنه انتقد في الوقت نفسه طريقة الدعوة إليها وتوقيتها، معتبرًا أنها جاءت "دون توافق وطني".

وقال إن الدعوة إلى الانتخابات تأخرت قانونيًا قرابة عقدين، وإن القيادة الفلسطينية انفردت بتحديد توقيتها وآلياتها، بخلاف تجربتي 2006 و2021 اللتين قال إنهما قامتا على توافق وطني تفصيلي.

التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني

وأكد بدران أن موقف حماس لا يقتصر على انتخابات المجلس التشريعي، وقال: "نحن مع عقد الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني، ولن نقبل باختيار أعضاء المجلس الوطني بالتعيين".

وأضاف: "من حق شعبنا الفلسطيني اختيار قياداته وبرنامجه السياسي، سواء في الانتخابات التشريعية أو المجلس الوطني".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن إجراء انتخابات المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، على أن يعقبها عقد المجلس الوطني، ثم تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال عام 2027.

وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ الانقسام عام 2007، قبل أن يصدر عباس قرارًا بحله في 2018، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.

غزة وخريطة الطريق

وتطرق بدران إلى الحرب على قطاع غزة والمسار السياسي المرتبط بوقف إطلاق النار، وقال إن الحركة خاضت المفاوضات "لأجل شعبنا في قطاع غزة ووقف الحرب".

وأضاف: "وافقنا على خطة خريطة الطريق المكونة من 15 بندًا، ولم نتأخر بالموافقة على أي أمر يحفظ كرامة شعبنا".

وقال إن قطاع غزة "قدم وضحى أكثر مما يتخيل الناس، وكل الكلمات تبقى قليلة أمام ذلك"، مضيفًا: "حاربنا من أجل شعبنا الفلسطيني ومن أجل حقوقه السياسية، وقدمنا تضحيات كوننا جزءًا من شعبنا".

الضفة والقدس

وفي الضفة الغربية، قال بدران إن ما يجري "خطة واضحة ومشروع إستراتيجي وضعه الاحتلال، ويتم العمل منذ سنوات لتغيير الواقع في الضفة".

وأضاف: "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي"، مشيرًا إلى أن حماس "تنظر بعين الخطورة لما يجري في الضفة وتبذل جهدًا كبيرًا رغم الاستهداف للكوادر والأنصار"، وأنها تتواصل مع القوى والفصائل لمواجهة التطورات هناك.

وقال بدران إن حكومة نتنياهو "أطلقت شعار حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني وبالذات في الضفة الغربية"، مضيفًا أنه "مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يصبح الدم الفلسطيني أهم وسائل الدعاية لدى الاحتلال بكافة أحزابه".

وفي ما يتعلق بالقدس، قال إن المسجد الأقصى والمدينة يمثلان "لب الصراع وعنوان القضية الفلسطينية"، متهمًا إسرائيل باستغلال الحرب على غزة من أجل تغيير الواقع في المسجد الأقصى.

وأضاف: "الاحتلال يستغل الهمجية التي استخدمها بحق أهلنا في قطاع غزة لتغيير الواقع في المسجد الأقصى، ونضع القدس والأقصى على سلم الأولويات في حراكنا السياسي".

وتطرق بدران كذلك إلى قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقال إنهم يمثلون "جرحًا نازفًا طوال فترة الصراع مع الاحتلال".

وأضاف أن "حماس تضع حريتهم وتحسين سبل عيشهم في السجون في جوهر اهتمامها، وقضيتهم مطروحة دائمًا على الصعيد الوطني والدولي والسياسي".

وبحسب معطيات فلسطينية، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9,400 حتى بداية تموز/ يوليو 2026، بينهم 94 أسيرة وأكثر من 350 طفلًا و3,244 معتقلًا إداريًا، إلى جانب 1,320 معتقلًا تصنفهم إسرائيل تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".

وختم بدران بالتأكيد على ضرورة بلورة مسار فلسطيني أوسع، وقال: "نحتاج إلى إستراتيجية وطنية تتجاوز المرحلة الحالية، ونعمل في حركة حماس مع القوى والفصائل الفلسطينية على ذلك".