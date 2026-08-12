ليبرمان يهاجم نتنياهو: استسلم لإملاءات الولايات المتحدة بإدخال مساعدات لغزة

ليبرمان: "بذلك يستسلمون لإملاءات الولايات المتحدة، والقاعدة العسكرية الأميركية التي أقيمت هنا تثبت أن نتنياهو تنازل عن الاستقلالية في اتخاذ القرارات الأمنية، ولم نكن في وضع كهذا قبل 7 أكتوبر. ولا حق في الوجود لهذه الحكومة"

هاجم رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، خلال جولة في معبر كرم أبو سالم اليوم، الأربعاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بادعاء أن الأخير استسلم لإملاءات الولايات المتحدة حول إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

واعتبر ليبرمان "أننا نعود بالكامل إلى التصور والاحتواء اللذين تسببا بمجزرة 7 أكتوبر. ونتنياهو تنازل عن الاستقلالية في اتخاذ القرارات الأمنية، وإسرائيل لا يمكنها الآن تحريك دبوس من دون تنسيق ذلك مع الولايات المتحدة، وهذا إفلاس بكل بساطة".



وادعى ليبرمان، الذي يعتبر أحد رؤساء الأحزاب الصهيونية في المعارضة الحالية التي تسعى إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بعد الانتخابات، أن "20% من قيمة البضاعة التي تحملها الشاحنات التي تدخل إلى غزة سيذهب إلى جيب حماس".

وتابع أنه "مع موافقة نتنياهو على تحويل 400 مليون دولار إلى قطاع غزة، وكأنها تحوّل إلى مزودي البضائع، سيذهب 40% منها إلى ذراع حماس العسكري".

وحسب ليبرمان، وهو أحد أكبر دعاة الحرب في إسرائيل، فإن "جميع هذه الشاحنات تدفع ضرائب لحماس ومنسقة معها، ويرغمون المزودين الإسرائيليين أيضا بشراء البضائع من أماكن معينة، وخاصة من تركيا، وهكذا هم يغسلون أيضا أموال حماس في تركيا".

واعتبر ليبرمان أنه "بذلك يستسلمون لإملاءات الولايات المتحدة، والقاعدة العسكرية الأميركية التي أقيمت هنا تثبت أن نتنياهو تنازل عن الاستقلالية في اتخاذ القرارات الأمنية، ولم نكن في وضع كهذا قبل 7 أكتوبر. ولا حق في الوجود لهذه الحكومة".