شحنة عسكرية جديدة تصل إسرائيل تشمل جرافات D9 وآليات مدرعة

وصلت إلى ميناء حيفا شحنة عسكرية إسرائيلية جديدة تضم آلاف الأطنان من المعدات، بينها جرافات D9 وآليات مدرعة ومركبات قتالية، في إطار مساعٍ لتعزيز جاهزية القوات البرية وضمان تدفق الذخائر والمعدات.

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، وصول شحنة عسكرية جديدة إلى ميناء حيفا، تضم آلاف الأطنان من المعدات العسكرية ووسائل قتالية ومركبات مخصصة للقوات البرية.

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وقالت الوزارة إن الشحنة وصلت على متن سفينة نقل جرى تفريغها في إسرائيل، وتشمل جرافات D9، ومركبات "هامر"، وآليات مدرعة من طراز JLTV، وشاحنات "أوشكوش"، إلى جانب معدات إضافية قالت إنها تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات البرية واستمرارية نشاطها العملياتي.

وبحسب البيان، اشترت بعثة وزارة الأمن الإسرائيلية في الولايات المتحدة المعدات، فيما جرى نقلها إلى إسرائيل ضمن عملية مشتركة شاركت فيها بعثة المشتريات، ووحدة الشحن الأمني الدولي، ووحدة النقل في وزارة الأمن، إلى جانب هيئات التخطيط والتكنولوجيا واللوجستيات والقوات البرية في الجيش الإسرائيلي.

وقالت الوزارة إن العملية تأتي ضمن ما وصفته بـ"جهود الدعم المتواصلة لاستعداد الجيش لجميع السيناريوهات".

وأضافت أن وزارة الأمن والجيش يواصلان العمل لضمان تدفق المركبات والذخائر والمعدات إلى القوات، ضمن إستراتيجية قالت إنها تستهدف تلبية احتياجات الجيش على المديين القصير والطويل.