غارات وتفجيرات إسرائيلية تطال بلدات جنوب لبنان

يتصاعد التوتر في جنوب لبنان مع استمرار العمليات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وسط اتهامات لبنانية بعرقلة انتشار الجيش وعودة السكان، وتحذيرات من أن تدمير المنازل والمنشآت يهدد فرص تثبيت الهدوء في المنطقة.

واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، عبر شن غارات جوية وتنفيذ عمليات تفجير وإحراق لمنازل في عدد من بلدات الجنوب، وسط تحذيرات لبنانية من تداعيات التصعيد على الاستقرار وعودة السكان إلى مناطقهم.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت صباحا عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والمناطق المحيطة بهما، فيما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة المنصوري ليلًا على دفعتين، وسمعت أصداء الانفجارات في مدينة صور.

ورفض رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام المبررات الإسرائيلية لتدمير القرى والبلدات الجنوبية، مؤكدا أن التعامل مع قرى بأكملها باعتبارها منشآت عسكرية تابعة لحزب الله "لا يستقيم مع أي منطق"، ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وقال سلام إن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وتوغلاتها وعمليات تجريف وتدمير المنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية والمقار الحكومية ودور العبادة.

من جهته، أعلن الجيش اللبناني أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تعرقل استكمال انتشاره في الجنوب وعودة الأهالي، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية فجرت منشآت مدنية ومنازل في بلدة زوطر الشرقية بمحافظة النبطية.

واعتبر الجيش اللبناني أن استمرار هذه العمليات يعكس مواصلة إسرائيل نهجها التدميري، بهدف إلحاق أكبر قدر من الأضرار بالقرى والبلدات الجنوبية وعرقلة جهود إعادة الاستقرار إليها.

خلاف أميركي إسرائيلي بشأن جنوب لبنان

وجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات مباشرة لتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن إبقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لفترة طويلة، مؤكدة أن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم هناك يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري بين إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق الذي وافقت عليه، مشيرا إلى أن إسرائيل أوضحت أنها لا تسعى إلى تحقيق أي أطماع إقليمية في لبنان.

وشدد المسؤول على دعم الولايات المتحدة الكامل لوحدة لبنان وسيادته، في موقف جاء بعد ساعات من إعلان كاتس، خلال جولة في مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، أن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من المنطقة.

وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في "المناطق الأمنية" في لبنان وسورية وغزة، مؤكدا أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لبقاء طويل الأمد، ومشددا على أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.

ورغم توقيع بيروت وتل أبيب اتفاق إطار برعاية أميركية في 26 حزيران/يونيو الماضي، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، التي بدأت في 2 آذار/مارس الماضي، وأسفرت، بحسب المعطيات الواردة، عن استشهاد 4335 شخصا وإصابة 12 ألفا و277 آخرين.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى حزب الله.