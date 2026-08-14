ازدحام استثنائي في مطار بن غوريون يؤخر عشرات الرحلات والأمتعة

تسبب تراكم نحو 90 رحلة خلال ثلاث ساعات في مطار بن غوريون بتأخيرات واسعة في الإقلاع والوصول وتحميل الأمتعة وتفريغها، فيما نفت سلطة المطارات وجود إضراب وأرجعت الخلل إلى ضغط الحركة الجوية والقيود الأوروبية وحركة طائرات التزود بالوقود الأميركية.

يشهد مطار بن غوريون، اليوم الجمعة، ازدحامًا استثنائيًا أدى إلى تأخير عشرات الرحلات المغادرة والقادمة، مع تركز الخلل بصورة أساسية في تحميل الأمتعة وتفريغها وفي انتظام حركة الطائرات، فيما نفت سلطة المطارات الإسرائيلية وجود إضراب في أوساط العمال.

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وبحسب معطيات سلطة المطارات، تراكمت نحو 90 رحلة خلال ثلاث ساعات فقط، في يوم يُتوقع أن يمر فيه قرابة 90 ألف مسافر عبر المطار. وأدى تركز عدد كبير من الرحلات في فترات زمنية متقاربة إلى ضغط على مواقف الطائرات وطواقم الخدمات الأرضية وسلسلة معالجة الأمتعة.

وأظهرت المعطيات أن المشكلة لا تتركز داخل صالات المسافرين في مبنى الركاب 3، حيث لم يُسجل ازدحام استثنائي، وإنما في الجانب التشغيلي للمطار، مع تأخر تحميل الحقائب على الطائرات المغادرة وتأخر إنزالها من الرحلات القادمة.

وتسببت هذه الاختناقات في بقاء بعض المسافرين داخل الطائرات بعد صعودهم إليها لفترات طويلة، فيما تأخرت رحلات أخرى قبل إقلاعها إلى إسرائيل بسبب صعوبة استقبالها في بن غوريون ضمن المواعيد المخططة.

وقالت سلطة المطارات إن التأخير ناجم عن تداخل عدة عوامل، بينها الازدحام الموسمي المرتبط بذروة السفر في آب/ أغسطس، والقيود والحركة الكثيفة في المجال الجوي الأوروبي، وخصوصًا فوق اليونان، إضافة إلى حركة طائرات التزود بالوقود العسكرية الأميركية في بن غوريون.

وأوضحت أن الرحلات التي يفترض أن تصل بصورة تدريجية على مدار اليوم تتجمع أحيانًا في نوافذ زمنية ضيقة، ما يقلص عدد مواقف الطائرات المتاحة ويزيد الضغط على الطواقم المسؤولة عن تفريغ الطائرات وتجهيزها للإقلاع مجددًا.

ونفت السلطة بصورة قاطعة تقارير وشهادات تحدثت عن إضراب أو "إضراب إيطالي" لعمال الأمتعة، وقالت إنه لا يوجد نقص في العاملين، وإن الطواقم تعمل بقوة معززة وعلى مدار الساعة لمعالجة تراكم الرحلات.

من جانبها، قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، إن بن غوريون يعمل حاليًا بأحجام حركة استثنائية تصل إلى نحو 100 ألف مسافر ونحو 600 حركة طيران يوميًا، في ظل تأثيرات الوضع الأمني والازدحام في الأجواء الأوروبية.

وأضافت أن السلطات عملت على نقل طائرات التزود بالوقود العسكرية إلى قواعد للجيش بهدف تخفيف الضغط على المطار وإتاحة أكبر عدد ممكن من الرحلات، غير أن حركة هذه الطائرات ما زالت، بحسب سلطة المطارات، من بين العوامل المؤثرة في انتظام التشغيل.

ولا تشمل التأخيرات جميع الرحلات بالدرجة نفسها، إلا أن غالبية الرحلات سجلت انحرافًا عن مواعيدها، فيما برزت المشكلة بصورة أكبر في الرحلات التي احتاجت إلى تحميل أو تفريغ الأمتعة خلال ساعات الذروة.