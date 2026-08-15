إسرائيل تريد توسيع المفاوضات مع لبنان: "العدو المشترك هو حزب الله"

متحدث باسم نتنياهو يدعي أن الغارات الأخيرة على جنوب لبنان يجب أن تدفع نحو مفاوضات أكثر جدية برعاية أميركية، مؤكدًا تمسك إسرائيل بالاتفاق الإطاري وربطه بنزع سلاح حزب الله والانتشار اللبناني جنوبًا.

قال متحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل تسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحًا مع لبنان برعاية أميركية، معتبرًا أن المجزرة الإسرائيلية الأخيرة في جنوبي لبنان والتي أسفرت عن استشهاد 11 شخصا بينهم عائلة كاملة، يجب أن تدفع المحادثات بدل أن تؤدي إلى تعطيلها.

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وقال المتحدث دورون سبيلمان لوكالة "فرانس برس" إن الضربات التي شنتها إسرائيل ضد حزب الله "ينبغي أن تمنح المحادثات دفعًا قويًا وتجعلها أكثر جدية، لا أن تؤدي إلى العكس"، مضيفًا: "وأعتقد أن ذلك سيحصل. نأمل أن يساهم في دفع هذه المحادثات قدمًا، لأن العدو هنا واضح، وهو حزب الله".

وأضاف سبيلمان أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالاتفاق الإطاري الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الجانبين، والذي يتضمن، نزع سلاح حزب الله، وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من الأراضي التي تحتلها في الجنوب اللبناني، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني بدءًا من مناطق تجريبية.

وقال: "نحن نؤمن بالاتفاق، ونأمل بشدة أن تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من المشاركة في العملية، وسنعمل معًا على إخراج حزب الله من المشهد".

وجاءت تصريحات المتحدث الإسرائيلي بعد غارات مكثفة على بلدتي أنصار ودير الزهراني في جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد 11 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان في أنصار، إضافة إلى أربعة شهداء في دير الزهراني.

وزعمت إسرائيل أن الغارات جاءت ردًا على هجوم نفذه حزب الله داخل ما تسميه "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، فيما أعلن مكتب نتنياهو إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة جراء الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة التي استهدفت بلدة أنصار طالت مقر قيادة تابعًا لحزب الله، وادعى أنه اغتال علي سمير الحاج حسن، الذي عرّفه بأنه "قائد قطاع في قوة الرضوان".

وفي محاولة لتبرير سقوط المدنيين، زعم الجيش أن أفرادًا من عائلة الحاج حسن كانوا موجودين معه في الموقع، وقال إنهم لم يكونوا أهدافًا للغارة، مدعيًا أن الحاج حسن "اتخذ من أفراد عائلته دروعًا بشرية واختبأ معهم داخل مقر القيادة العسكري".