في انتخابات الكنيست الأولى (الجمعية التأسيسية) عام 1949، لم تكن هناك نسبة حسم رسمية، بحيث كان يكفي الحصول على 0.83% من الاصوات لدخول الكنيست (100% قسمة 120 مقعدًا)، ثم حُددت بنسبة 1% ابتداءً من انتخابات عام 1951. وعكست هذه الصيغة تفضيلًا لمبدأ التمثيل الواسع في مجتمع مهاجرين متشكل، يضم تيارات سياسية واجتماعية وإثنية متنوعة. وفي المقابل، كان واضحًا أن كثرة الأحزاب داخل البرلمان قد تتحول إلى عامل يعرقل تشكيل حكومات مستقرة، ويزيد من تعقيدات العمل الائتلافي.

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على مدار العقود، تحولت التعددية الحزبية في الكنيست إلى عامل يصعّب من تشكيل ائتلافات حكومية مستقرة، ومنح الأحزاب الصغيرة قدرة كبيرة على التأثير والابتزاز السياسي، ولا سيّما في الفترات التي تقاربت فيها قوة المعسكرات السياسية منذ مطلع الثمانينيات.

حاولت المنظومة السياسية تقليص اعتماد السلطة التنفيذية على الأحزاب الصغيرة، والحد من قدرتها على فرض شروطها، وذلك من خلال سلسلة من التعديلات. ففي مطلع تسعينيات القرن الماضي رُفعت نسبة الحسم بدرجة محدودة، ثم جرى الفصل بين انتخاب أعضاء الكنيست، عبر القوائم الحزبية، وبين الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة. واستمرت تجربة الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة بين عامي 1996 و2001، قبل إلغائها بعدما أخفقت في تحقيق الاستقرار المنشود، وأسهمت بدلًا من ذلك في زيادة التشرذم الحزبي وتعدد القوائم.

ثم رُفعت نسبة الحسم مرة أخرى قبيل انتخابات عام 2006، من 1.5% إلى 2%، لكنّ هذا لم يمنع التصويت إلى قوائم لم تتمكن من اجتياز العتبة، أي ما يُعرف بـ"الأصوات الضائعة"، لكنّه لم يكن عاملًا حاسمًا في تحديد هوية المعسكر الذي شكّل الحكومة.

وفي آذار/ مارس 2014، أقرّ الكنيست، ضمن الحزمة التي عُرفت باسم "قوانين الحوكمة"، رفع نسبة الحسم من 2% إلى 3.25%، على أن تُطبَّق للمرة الأولى في انتخابات عام 2015. وكانت الصيغة الأصلية للمشروع تقترح رفعها إلى 4%، قبل التوصل إلى تسوية عند 3.25%.

ولم يُخفِ عدد من مؤيدي رفع نسبة الحسم آنذاك، وفي مقدمتهم أفيغدور ليبرمان، أن الأحزاب العربية كانت من بين الجهات الرئيسية المستهدفة، في محاولة لتقليص تمثيلها البرلماني وتقييده.

تجربة 2022

وفي انتخابات الكنيست الأخيرة، التي أُجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، لم يتمكن حزبا "ميرتس" والتجمع من تجاوز نسبة الحسم، ما أسهم في خسارة قرابة 300 ألف صوت، بالإضافة إلى خسارة نحو 100 ألف صوت من أحزاب صغيرة أخرى، أبرزها حزب "هبايت هيهودي" برئاسة أييليت شاكيد حينها (56 ألف صوت). وشكّلت هذه الأصوات نحو 8.8% من إجمالي الأصوات الصحيحة، وهي نسبة كان من شأنها أن تترجم إلى عدد ملموس من المقاعد في الكنيست، وأن تؤثر مباشرة في ميزان القوى بين معسكر بنيامين نتنياهو والمعارضة.

وقد تعود نسبة الحسم لتؤدي دورًا حاسمًا في الانتخابات المقررة نهاية تشرين الأول/ أكتوبر القادم، لكن هذه المرة ربما في الاتجاه المعاكس؛ إذ تواجه بعض الأحزاب الصغيرة في معسكر اليمين احتمال عدم تجاوز نسبة الحسم.

ووفقًا لدراسة جديدة صادرة عن مركز "طاؤوب"، يُتوقع أن يرتفع عدد أصحاب حق الاقتراع في الانتخابات المقبلة من نحو 6.789 ملايين ناخب في عام 2022 إلى نحو 7.561 ملايين بحلول أواخر أيلول/ سبتمبر 2026، أي بزيادة تقارب 770 ألف ناخب، أو نحو 11% خلال 4 سنوات فقط.

ويعزو التقرير هذه الزيادة أساسًا إلى بلوغ أفواج سكانية كبيرة سن الثامنة عشرة، إلى جانب موجات الهجرة والتجنيس التي رفعت عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت، وعلى ما يبدو تشمل هذه المعطيات أصحاب حق الاقتراع المقيمين في الخارج أيضًا.

لكنّ ارتفاع عدد أصحاب حق الاقتراع لا يفسر وحده التأثير المتزايد لنسبة الحسم، إذ إن العدد الفعلي من الأصوات المطلوبة لتجاوزها يرتبط أيضًا بنسبة المشاركة في الانتخابات؛ فكلما ارتفعت نسبة التصويت ازداد عدد الأصوات الصحيحة، وبالتالي ارتفع عدد الأصوات التي يحتاج إليها أي حزب لعبور نسبة الحسم وضمان تمثيله في الكنيست.

ويعرض التقرير عدة سيناريوهات تستند إلى نسب مشاركة مختلفة في الانتخابات. فإذا بلغت نسبة التصويت 70%، وهي نسبة قريبة من تلك المسجلة في الانتخابات السابقة، ستحتاج الاحزاب إلى نحو 171 ألف صوت صحيح لاجتياز نسبة الحسم ودخول الكنيست، وذلك بعد استبعاد الأصوات الملغاة، التي بقيت نسبتها في انتخابات سابقة منخفضة ولم تتجاوز في المعدل نحو 0.6% من مجمل الأصوات.

وإذا ارتفعت نسبة المشاركة إلى 75%، سيرتفع عدد الأصوات المطلوبة لتجاوز نسبة الحسم إلى نحو 183 ألف صوت. أما إذا بلغت المشاركة 80%، فقد يصل الحد إلى نحو 195 ألف صوت، أي ما يقارب 200 ألف ناخب.

وبحسب التقرير، فإن ارتفاع نسبة المشاركة بنقطة مئوية واحدة فقط يرفع عدد الأصوات المطلوبة لاجتياز نسبة الحسم بنحو 2,240 صوتًا.

هل ستحسم نسبة الحسم انتخابات 2026؟

في انتخابات عام 2022، جاءت غالبية الأصوات التي ضاعت بسبب عدم اجتياز نسبة الحسم من أحزاب المعارضة، وأسهم ذلك في ترجيح كفة معسكر بنيامين نتنياهو، وسهّل عليه تشكيل ائتلاف حكومي يميني صرف. ولو تمكنت بعض هذه الأحزاب من تجاوز نسبة الحسم، لكان توزيع المقاعد قد اختلف، وكان من الممكن أن تتراجع حصة معسكر نتنياهو بنحو مقعدين أو 3 مقاعد، ما كان سيجعل عملية تشكيل الحكومة أكثر تعقيدًا، ويقلص هامش الأغلبية البرلمانية الذي تمتع به بعد الانتخابات.

أما في الانتخابات القادمة، فقد تبدلت المعطيات والصورة السياسية، على الأقل حتى موعد كتابة هذا المقال. إذ تشير غالبية استطلاعات الرأي إلى أن احتمال تشتت الأصوات يتركز هذه المرة بقدر أكبر داخل معسكر اليمين ومعسكر نتنياهو والائتلاف الحكومي، فهناك عدد من الأحزاب والقوائم التي أعلنت نيتها خوض الانتخابات، لكنّها لا تزال، وفق الاستطلاعات، دون نسبة الحسم، ومن بين هذه القوائم حزب "بايت تسيوني–هميلومنيكيم" برئاسة يوعاز هندل وحيلي تروبر، الذي يحصل في بعض الاستطلاعات على نحو 2.7% من الأصوات، إلى جانب قائمة غلعاد إردان ويولي إدلشتاين وتحصل على نحو 1.3%، فضلًا عن حزب "كحول لفان" برئاسة بيني غانتس، الذي يحصل في بعض الاستطلاعات على أقل من 1% من الأصوات. وبالمجمل، قد تستقطب هذه القوائم معًا نحو 6 – 7% من أصوات الناخبين.

وإذا تحققت نسبة مشاركة مرتفعة، في حدود 75% أو أكثر كما يفترض أحد سيناريوهات مركز "طاؤوب"، فإن عدم تجاوز هذه القوائم جميعها نسبة الحسم قد يعني ضياع ما يقارب 375–450 ألف صوت، وهو حجم أصوات يعادل، حسابيًا، نحو 8 – 10 مقاعد، قد تأتي غالبيتها هذه المرة من معسكر اليمين.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية أكبر في ظل التقارب النسبي بين الكتل، فوفق الصورة التي ترسمها بعض استطلاعات الرأي الحالية، يحصل معسكر نتنياهو على حوالي 50 مقعدًا، مقابل قرابة 59 - 58 مقعدًا لأحزاب المعارضة.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الحسابات ترتبط أيضًا بكيفية خوض الأحزاب العربية الانتخابات القادمة، فإذا تنافست الأحزاب العربية ضمن قائمتين، وهو السيناريو الأرجح حتى موعد كتابة هذا المقال، ستحصل القائمتان معًا، وفقًا لغالبية استطلاعات الرأي، على نحو على نحو 13 – 14 مقعدًا. وفي هذه الحالة، سيبقى أمام المعسكرات الصهيونية تقاسم نحو 106 – 107 مقاعد، ما يجعل وصول أي من المعسكرين إلى أغلبية 61 مقعدًا أكثر صعوبة. ومع أن استطلاعات الرأي الحالية تمنح معسكر المعارضة أفضلية نسبية، فإنها لا تضمن له بالضرورة أغلبية مستقلة.

وهنا قد يصبح تأثير نسبة الحسم أكثر أهمية، إذ إن فشل حزب أو أكثر من أحزاب اليمين في تجاوزها، في حال أصر على الاستمرار في خوض الانتخابات، قد يؤدي إلى ضياع كتلة من الأصوات، بما قد يحسم فعليًا ميزان القوى في الانتخابات القادمة.

وتكمن المفارقة في أن معسكر اليمين، الذي كان في مقدمة الداعمين لرفع نسبة الحسم عام 2014، في خطوة استهدفت حينها تقليص تمثيل الأحزاب العربية، قد يجد نفسه اليوم من أكثر المتضررين سياسيًا من هذه العتبة.