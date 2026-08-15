وسط التصعيد.. إعلام إسرائيلي يبرز تقريرًا عن مرتفعات علي الطاهر

مرتفعات علي الطاهر شكلت إحدى نقاط التوغل الإسرائيلي العميقة في جنوب لبنان، كما كانت من المناطق المطروحة خلال المفاوضات بشأن انسحابات إسرائيلية محدودة وتسليم مناطق إلى الجيش اللبناني.

سلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، الضوء على تقرير لبناني يتحدث عن استعداد إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى السيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية في جنوب لبنان، بانتظار ضوء أخضر أميركي.

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ونقل الموقع الإسرائيلي، الجمعة، عن صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، التي استندت بدورها إلى مسؤول أمني في بيروت، أن رسائل وصلت إلى جهات معنية في لبنان تفيد بأن إسرائيل باتت مستعدة للتحرك عسكريًا للسيطرة على المرتفعات الواقعة في محيط النبطية، وأنها تنتظر الموقف الأميركي قبل المضي في العملية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، نقلاً عن التقرير اللبناني، قال المسؤول الأمني إن الجانب الأميركي أبلغ السلطات اللبنانية بأنه لا يستطيع منع العملية الإسرائيلية بصورة كاملة، لكنه طلب، في حال تنفيذها، أن تكون محددة ودقيقة، وأن يجري تقليل الخسائر بين المدنيين، وألا تؤدي إلى الإضرار بـ"صيغة الإطار" بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل تعتبر السيطرة على المرتفعات إنجازًا تحتاج إليه ولن تتراجع عنه، مشيرًا إلى أن الأنظار تتجه إلى موقف "حزب الله" وإمكانية دخوله في مواجهة عسكرية إذا بدأت العملية.

حديث عن عناصر محاصرين تحت الأرض

كما أشار التقرير الإسرائيلي إلى أن وسائل إعلام لبنانية تتناول خلال الأيام الأخيرة احتمالات الخطوة الإسرائيلية المقبلة في جنوب لبنان، مع تركيز خاص على مرتفعات علي الطاهر.

وبحسب هذه التقارير، يوجد عناصر من "حزب الله" داخل منشأة تحت الأرض في المنطقة، فيما تعمل القوات الإسرائيلية على تشديد الحصار عليهم وقطع خطوط الإمداد، وسط محاولات لإيصال معدات ومؤن إليهم بواسطة طائرات مسيرة.

ويلفت التقرير الإسرائيلي إلى أنه "لا يوجد تأكيد رسمي إسرائيلي بشأن الاستعداد لعملية جديدة للسيطرة على المرتفعات أو بشأن طلب موافقة أميركية لتنفيذها".

يشار، في السياق، إلى أن مرتفعات علي الطاهر تكتسب أهمية خاصة في التطورات الميدانية الأخيرة، إذ سبق أن شهدت المنطقة عمليات برية إسرائيلية ضد بنى تحتية تحت الأرض ينسبها الجيش الإسرائيلي إلى "حزب الله".

وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد ذكرت في تقارير سابقة أن مرتفعات علي الطاهر شكلت إحدى نقاط التوغل الإسرائيلي العميقة في جنوب لبنان، كما كانت من المناطق المطروحة خلال المفاوضات بشأن انسحابات إسرائيلية محدودة وتسليم مناطق إلى الجيش اللبناني.

الملف على طاولة المفاوضات

ويأتي التقرير في وقت لا يزال فيه مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان موضع تفاوض، وسط خلافات بشأن وتيرة الانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش اللبناني ومستقبل سلاح "حزب الله".

وبحسب "يديعوت أحرنوت"، في ذات التقرير المشار إليه أعلاه، يُفترض أن تستأنف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مطلع أيلول/ سبتمبر، فيما تطالب بيروت بتشديد شروطها المتعلقة بوقف إطلاق النار وتوسيع المناطق التي تشملها ترتيبات الانسحاب قبل الانتقال إلى جولة جديدة من المحادثات.

ويربط التقرير الإسرائيلي كذلك التطورات في مرتفعات علي الطاهر بـ "مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية"، وسط تقديرات بأن أي اتفاق بين واشنطن وطهران قد تكون له انعكاسات مباشرة على جبهة جنوب لبنان.