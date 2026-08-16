إسرائيل تتهم إيران بمحاولات تصيد إلكتروني تستهدف صحافيين

الشاباك" والهيئة القومية للأمن السيبراني يقولان إن محاولات تصيد تستهدف صحافيين إسرائيليين عبر "واتساب" و"تليغرام"، بانتحال هويات معروفة وإرسال روابط وملفات خبيثة، بهدف الوصول إلى مصادر ومراسلات ومعلومات أمنية وسياسية.

حذّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والهيئة القومية للأمن السيبراني، اليوم الأحد، من ارتفاع محاولات التصيد الإلكتروني (Phishing) التي قالا إن جهات استخباراتية إيرانية تقف خلفها، وتستهدف بصورة خاصة صحافيين وإعلاميين إسرائيليين بهدف الوصول إلى معلومات أمنية وسياسية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء في بيان مشترك أن الأجهزة الإسرائيلية رصدت خلال الفترة الأخيرة "موجة إضافية" من محاولات التصيد الموجّه ضد صحافيين وإعلاميين، في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وأنها تعمل على إحباطها ومنعها.

وبحسب البيان، تعتمد المحاولات على التواصل مع الصحافيين، خصوصًا عبر تطبيقي "واتساب" و"تليغرام"، مع انتحال هويات جهات أو أشخاص معروفين، وصياغة رسائل مخصصة تتناسب مع مجال عمل المستهدف واهتماماته.

وأوضح البيان أن الرسائل قد تتضمن عرضًا للتعاون، أو دعوة إلى مقابلة أو محادثة، بهدف بناء تواصل يبدو موثوقًا، قبل إرسال رابط لاجتماع يقود إلى صفحة مزيفة تطلب بيانات الدخول إلى حسابات "غوغل"، أو إلى فتح روابط وملفات خبيثة قد تتيح السيطرة على الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن بعض المحاولات شملت انتحال هوية صحافيين معروفين والتواصل مع صحافيين آخرين باسمهم. وزعم الشاباك وهيئة الأمن السيبراني أن الجهات الإيرانية تحاول بهذه الوسائل جمع معلومات حساسة مرتبطة بالتطورات الأمنية والسياسية، والوصول إلى مصادر صحافية ومواد عمل ومراسلات ومعلومات أخرى.

وادعى البيان أن هذه المعلومات قد تُستخدم في "الإرهاب والتجسس وجمع المعلومات الاستخباراتية وعمليات التأثير"، مشيرًا إلى أن محاولات مشابهة تستهدف كذلك أشخاصًا في مجالات سياسية وعامة وحكومية وأمنية.

ودعت الهيئة القومية للأمن السيبراني إلى التحقق من هوية أي جهة تتواصل بصورة غير متوقعة من خلال وسيلة اتصال إضافية، خصوصًا إذا تضمنت الرسالة رابطًا أو ملفًا أو طلبًا لمعلومات شخصية.

كما أوصت بعدم إدخال كلمات مرور أو رموز تحقق عبر روابط تصل في رسائل، حتى عندما يُعرض الرابط بوصفه وسيلة للانضمام إلى مكالمة فيديو، وتفعيل المصادقة الثنائية في الحسابات الأساسية، خصوصًا "غوغل" و"واتساب"، إلى جانب تحديد بريد إلكتروني لاستعادة الحساب.

ودعت كذلك إلى مراجعة الأجهزة والجلسات المرتبطة بالحسابات بصورة دورية، وإزالة أي جهاز أو اتصال غير معروف، والإبلاغ فورًا عن أي محاولة مشبوهة إلى الجهات الأمنية المعنية بالأمن السيبراني.