بسبب عنف المستوطنين.. الاحتلال يؤجل اعتقالات بالضفة ويعزز قواته في قصرة

الجيش سيبقي على وجود عسكري دائم في قرية قصرة جنوب نابلس، حيث تغادر الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني وتحل محلها سرية الاستطلاع "حاروف"، وذلك لمنع إعادة إقامة البؤرة الاستيطانية غير القانونية، وفق الإذاعة الإسرائيلية.

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن إلغاء وتأجيل عمليات اعتقال لفلسطينيين تصفهم بـ"المشتبه بهم" في الضفة الغربية، بعدما اضطر الجيش إلى تحويل جزء من قواته للتعامل مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، ولا سيما في محافظة نابلس وبلدة قصرة.

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ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عصابات المستوطنين حصار بلدة قصرة لليوم الثامن على التوالي، وسط امتناع جيش الاحتلال عن إخلائها أو وضع حد للاعتداءات، ما دفع الجيش إلى تخصيص قوات إضافية للتعامل مع التطورات الميدانية المتصاعدة في المنطقة.

وقالت الإذاعة إن الجيش اضطر خلال الأيام الأخيرة إلى تأجيل عدد من عمليات الاعتقال التي طلب جهاز الشاباك تنفيذها، بعدما أبلغ الجهاز بعدم قدرته على اعتقال جميع الفلسطينيين المطلوبين، في ظل الحاجة إلى تخصيص قوات لمهام أخرى.

وأوضحت أن جزءا من هذه المهام يتعلق بما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ"الإرهاب اليهودي"، إلى جانب التعامل مع المواجهات والاعتداءات بين المستوطنين والفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وفي بلدة قصرة، جنوبي نابلس، أفادت الإذاعة بأن الكتيبة 51 التابعة للواء غولاني، التي نشرت في المنطقة خلال الأيام الماضية بعد استدعائها من فترة استراحة وتجديد، ستغادر البلدة الأحد. إلا أن الجيش قرر الإبقاء على وجود عسكري دائم فيها، واستدعاء قوة أخرى لتحل محلها.

وبحسب الإذاعة، ستصل سرية الاستطلاع "حاروف" إلى قصرة اعتبارا من الأحد، فيما قررت قيادة المنطقة الوسطى استمرار الانتشار العسكري في البلدة حتى إشعار آخر، بذريعة منع إعادة إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الجيش يعمل وفق "تقييم الوضع والاعتبارات العملياتية المتغيرة"، وعلى أساسها يحدد أولوياته ويوزع قواته على مختلف المهام.

وتخضع قصرة لحصار إسرائيلي مشدد لليوم السابع على التوالي، بالتزامن مع فرض مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، طوقًا على عدد من المنازل الفلسطينية في منطقة رأس العين، ما أدى إلى عزل ثلاث عائلات، بينها عائلتا عبد السلام وأبو ريدة، داخل منازلها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال حملات الاعتقال والمداهمة في مختلف محافظات الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات وهجمات المستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر الأحد 22 فلسطينيا من أنحاء الضفة، بينهم 12 اعتقلوا خلال توفير الحماية للمستوطنين أثناء اعتدائهم على الفلسطينيين في منطقة بيت عينون شرقي الخليل.