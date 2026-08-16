بعد "غَنيم" و"سا-نور"... إسرائيل تبدأ إعادة المستوطنين إلى "كَديم" شرق جنين

نقلت سلطات الاحتلال بيوتًا جاهزة إلى مستوطنة "كَديم" المخلاة شرقي جنين، تمهيدًا لإعادة المستوطنين إليها، ضمن مسار متسارع لإحياء المستوطنات التي أُخليت عام 2005 وتوسيع الاستيطان شمالي الضفة.

بيوت متنقلة قرب جنين، في سياق إعادة "توطين" "غَنيم" و"كَديم" و"سا-نور" (Getty Images)

بدأت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، نقل بيوت جاهزة إلى مستوطنة "كَديم" المخلاة، شرقي مدينة جنين، في خطوة تمهد لإعادة المستوطنين إليها بعد أكثر من عقدين على إخلائها، ضمن مسار متسارع لتعزيز الاستيطان شمالي الضفة الغربية.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن البيوت المتنقلة أُدخلت إلى موقع المستوطنة، المطلة على الحي الشرقي لمدينة جنين، وسط معلومات عن استعدادات لإعادة مستوطنين للإقامة فيها اعتبارًا من 19 آب/ أغسطس الجاري.

وأُخليت "كَديم" عام 2005 إلى جانب مستوطنات "غَنيم" و"حومش" و"سا-نور"، في إطار خطة "فك الارتباط" الإسرائيلية التي شملت كذلك إخلاء المستوطنات من قطاع غزة.

وتأتي الخطوة بعد أيام من بدء إعادة توطين مستوطنة "غَنيم" المجاورة، حيث انتقلت، الخميس الماضي، 30 عائلة استيطانية للإقامة فيها بصورة دائمة، بعد 21 عامًا على إخلائها.

كما أعادت إسرائيل الاستيطان في "سا-نور" في إطار المسار نفسه، الذي يستهدف إعادة المستوطنين إلى المواقع الأربع التي أُخليت شمالي الضفة عام 2005، بعد إلغاء القيود القانونية التي كانت تحول دون عودتهم إليها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت، أواخر عام 2025، إعادة إقامة مستوطنة "كَديم"، ضمن قرار شمل إقامة أو إعادة تسوية الأوضاع القانونية لـ19 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية.

ويأتي نقل البيوت الجاهزة إلى الموقع في إطار مشروع أوسع يقوده وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، لتكثيف الاستيطان في شمال الضفة وإعادة بناء المستوطنات التي أخليت سابقًا.

وكان سموتريتش قد أعلن أن إسرائيل تعمل خلال الصيف الجاري على إقامة 11 مستوطنة جديدة والشروع في توطينها فعليًا شمالي الضفة، وقال: "كانت هناك أربع، وستصبح 18 مستوطنة، بينها 11 بصورة فورية تشمل حومش وسا-نور وغَنيم وكَديم؛ والمزيد قادم".

وربط سموتريتش بصورة صريحة المشروع الاستيطاني بمساعيه لمنع إقامة دولة فلسطينية، وقال: "نحن نعزز الحزام الأمني، ونقتل فكرة الدولة الفلسطينية"، مقدّمًا إعادة الاستيطان شمالي الضفة باعتبارها جزءًا مما يسميه "الحزام الأمني" لإسرائيل.

وتتزامن إعادة "كَديم" مع إجراءات إسرائيلية واسعة في محيط جنين، تشمل هدم منشآت فلسطينية وشق طرق تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجديدة. وكان سموتريتش قد أعلن، الأسبوع الماضي، بدء هدم 26 مبنى فلسطينيًا في المنطقتين اللتين أُقيمت عليهما مستوطنتا "غَنيم" و"كَديم"، تمهيدًا لإعادة الاستيطان فيهما.

وبحسب معطيات فلسطينية، وُزع منذ مطلع آب/ أغسطس نحو 107 إخطارات في مناطق مختلفة من محافظة جنين، تشمل منشآت سكنية وتجارية واقتصادية وزراعية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار إسرائيلي متسارع لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي في شمال الضفة، من خلال إعادة المستوطنات التي أُخليت عام 2005، وإقامة مستوطنات وبؤر جديدة، وتوسيع شبكات الطرق والبنية التحتية الاستيطانية، بالتوازي مع هدم منشآت فلسطينية وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم.