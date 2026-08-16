تقرير: الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد محتمل في لبنان لعدة أيام

يتأهب الجيش الإسرائيلي لتصعيد وقتال لعدة أيام بلبنان، متذرعاً برد حزب الله بمسيرة على قواته بمرتفعات "علي طاهر". وفيما واصل خروقاته بشن غارات دامية، يصر الجيش على تدمير معسكرات الحزب بالمنطقة ومحاصرة عشرات العناصر تحت الأرض.

يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمالية التصعيد، واندلاع قتال لعدة أيام في لبنان، وذلك في ظلّ مواصلته لخروقات وقف إطلاق النار.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير، مساء الأحد، مشيرة إلى أن التوتر الحالي إزاء حزب الله، يأتي في ظل تحركات جيش الاحتلال في مرتفعات علي طاهر والشقيف.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تصرّ على تدمير البنية التحتية التي تزعم أنها تتبع لحزب الله في المنطقة، زاعما أن الحزب يحاول ضرب هذه القوات.

كما أضاف أن جيش الاحتلال، "لا ينوي التخلي عن استكمال تدمير المعسكرات في المرتفعات (بعلي الطاهر والشقيف)"، لافتا إلى أنه تم تدمير بعض هذه المعسكرات، ولكن ليس كلها.

وبحسب التقرير، فإن عناصر من حزب الله محاصرون تحت الأرض في مرتفعات علي طاهر، و"يُقدَّر عددهم بالعشرات". وأضاف أن الجيش أحبط محاولات الحزب لإنقاذهم.

وفي وقت صعّد جيش الاحتلال عدوانه على لبنان، مُسفرا عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أفراد عائلة كاملة، عَدّ التقرير أن إسرائيل "تصرّفت بضبط النفس في الأيام الأخيرة، حرصا منها على عدم تقويض المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، التي كانت تُجرى بوساطة أميركية. وهذا أيضا سبب عدم موافقة القيادة السياسية في الأيام الأخيرة على بعض الإجراءات التي اقترحها الجيش للرد على تحركات حزب الله".

وفي أعقاب غارات أسفرت عن استشهاد 11 شخصا بينهم أطفال، السبت، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في هجوم نسبه إلى حزب الله، داخل ما تسميه إسرائيل "المنطقة الأمنية" التي أقامتها جنوبي لبنان.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") بأن الهجوم الذي استهدف القوات الإسرائيلية نفذ في منطقة مرتفعات علي الطاهر، بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة أُطلقت باتجاه الجنود العاملين في المنطقة.

وادعى نتنياهو أن حزب الله "خرق وقف إطلاق النار" بتنفيذ الهجوم، وزعم أن الجيش الإسرائيلي رد باستهداف "مقر لحزب الله أصدر الأمر بتنفيذ الهجوم".