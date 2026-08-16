غارات مكثفة جنوب لبنان وسط تهديدات إسرائيلية بالتصعيد

يتجه جنوب لبنان إلى مزيد من التصعيد بعد إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين، تلتها غارات وقصف إسرائيلي مكثف على مناطق عدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع المواجهة وسط تهديدات إسرائيلية بمواصلة العمليات وسقوط عشرات الضحايا اللبنانيين.

شهد جنوب لبنان، فجر الأحد، تصعيدا إسرائيليا واسعا، عقب إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في حدث أمني بمنطقة جبل علي الطاهر، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، الذي شن بعدها سلسلة غارات وقصفا مكثفا على المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأغار الطيران الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين علي الطاهر والدبشة في النبطية، كما استهدف أطراف مجدل زون ومحيط المنصوري، بالتزامن مع قصف فسفوري ومضيء طال دوحة كفررمان، وقصف مدفعي على الجبل الرفيع.

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بارز في حزب الله جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اغتيال أبو حسن علاء، وهو قيادي بارز في فصيل "بدر" التابع لحزب الله، خلال غارة استهدفته في منطقة دير الزهراني ليل أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية جاءت ردا على أنشطة الفصيل ضد القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة، مشيرا إلى أن عناصره شاركوا في تنفيذ أنشطة عسكرية، بينها إطلاق طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

هآرتس: واشنطن تتبنى التفسير الإسرائيلي لهجمات لبنان

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الولايات المتحدة قبلت التفسير الإسرائيلي بشأن الهجمات الأخيرة في لبنان، في وقت يُتوقع أن تدعو فيه إلى ضبط النفس في جبهات أخرى.

وبحسب الصحيفة، يعكس الموقف الأميركي تفهما للرواية الإسرائيلية بشأن التطورات في لبنان، بالتزامن مع ترجيحات بأن تضغط واشنطن لاحتواء التصعيد في ساحات أخرى.

وتأتي هذه الضربات في ظل توتر متصاعد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن قرار التحرك في منطقة علي الطاهر كان من شأنه أن يستدعي ردا من حزب الله.

وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، رئيس اللجنة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أن إسرائيل قد تسيطر على مرتفعات علي الطاهر وتوسع نشاطها العسكري في حال عدم صدور رد من حزب الله.

كاتس: إسرائيل لن تترك "أي حساب مفتوح" في أي ساحة

من جهته، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تترك "أي حساب مفتوح" في أي ساحة، مؤكدا أن بلاده ستدافع عن جنودها ومواطنيها، في وقت تحدثت فيه مصادر عن استعدادات إسرائيلية لمواصلة الضربات.

بن غفير يدعو إلى تصعيد عسكري مع لبنان

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تصعيد عسكري مع لبنان، معتبرا أن التعامل مع التهديدات لا ينبغي أن يقتصر على إحباطها.

وقال بن غفير إنه يأمل أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد مع لبنان، داعيا إلى إنهاء ما وصفها بـ"لعبة القط والفأر"، ومطالبا بتوسيع الضربات لتشمل بيروت.

ويأتي التصعيد بعد يوم دامٍ في جنوب لبنان، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصا وإصابة 19 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي طالت المنطقة السبت.

وأدانت الرئاسات اللبنانية الثلاث المجزرة التي وقعت في بلدة أنصار، معتبرة استهداف العائلات والمدنيين خرقًا فاضحًا للمواثيق الدولية، ودعت إلى توحيد الصف الوطني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.