إصابة 6 عمال أجانب بانفجار لغم في المطلة

أدى انفجار ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب في منطقة زراعية قرب المطلة إلى إصابة خمسة عمال أجانب، أحدهم بجروح خطيرة، في حادث يسلط الضوء على مخاطر بقايا القتال في المناطق المفتوحة شمال البلاد.

أصيب 6 عمال أجانب، صباح الثلاثاء، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب في منطقة زراعية مفتوحة قرب بلدة المطلة شمالي البلاد، وفق ما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن حالة أحد المصابين وصفت بالخطيرة.

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وأفادت نجمة داود الحمراء في بيان مقتضب بإصابة 6 أشخاص، اثنان منهم بجروح خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة صباح الثلاثاء في منطقة مفتوحة.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار نجم عن جسم من مخلفات الوسائل القتالية، أي ذخيرة أو جسم متفجر بقي في المنطقة دون أن ينفجر سابقا، فيما وصلت قواتها إلى المكان، بالتزامن مع استدعاء خبراء المتفجرات لفحص الموقع والتحقيق في ملابسات الانفجار.

وحذرت الشرطة من الاقتراب أو لمس أي شظايا أو أجزاء من صواريخ اعتراضية قد تكون سقطت في المنطقة خلال الحرب في الشمال، داعية إلى الابتعاد عن أي جسم مشبوه أو مجهول وعدم التعامل معه، وإبلاغ مركز الطوارئ 100 فور العثور عليه.