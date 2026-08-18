اعتقال إسرائيلي بشبهة اختراق عشرات الشركات وجمع معلومات حساسة

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شخص من سكان عسقلان بشبهة اختراق عشرات الشركات وزرع برمجيات خبيثة لجمع معلومات ومواد حاسوبية حساسة، فيما مُدد اعتقاله حتى 23 آب/ أغسطس وحُظر نشر اسمه.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إسرائيليًا من سكان عسقلان بشبهة زرع برمجيات خبيثة في عشرات الشركات وجمع مواد حاسوبية حساسة، في قضية تتعلق أيضًا بشبهات تنصت غير قانوني وانتهاك الخصوصية.

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وبحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، نفذ الاعتقال محققو وحدة السايبر التابعة لوحدة "لاهف 433"، بعد تحقيق سري قالت إنه استهدف تحديد هوية المشتبه به وتعقبه من خلال "عمل تحليلي معقد".

وقالت الشرطة إن التحقيق يتركز في شبهات بأن المشتبه به أدخل برمجيات خبيثة إلى أنظمة عشرات الشركات العاملة في السوق الإسرائيلية، واستغلها لجمع مواد وبيانات حاسوبية ومعلومات وصفتها بـ"الحساسة".

وانتقلت الشرطة، صباح الثلاثاء، إلى المرحلة العلنية من التحقيق، واعتقلت المشتبه به، فيما نفذت عمليات تفتيش في منزله وفي عدد من الشركات الأخرى، من دون أن توضح طبيعة صلته بهذه الشركات.

وخضع المشتبه به للتحقيق تحت طائلة التحذير بشبهات ارتكاب مخالفات بموجب قانون الحاسوب، والتنصت غير القانوني، والمساس بالخصوصية، إلى جانب مخالفات أخرى لم يفصلها بيان الشرطة.

ومثل المشتبه به عقب التحقيق أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون، التي قررت تمديد اعتقاله حتى 23 آب/ أغسطس الجاري. وقررت المحكمة كذلك، بناءً على طلب محامي الدفاع، حظر نشر اسم المشتبه به.

وتتولى دائرة السايبر في النيابة العامة الإسرائيلية مرافقة التحقيق في القضية، فيما لم تكشف الشرطة حتى الآن عن أسماء الشركات التي يُشتبه بأنها تعرضت للاختراق، أو حجم المعلومات التي جرى جمعها، أو كيفية استخدام هذه البيانات.