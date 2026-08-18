يحاصر مستوطنون عائلات فلسطينية في قصرة منذ 10 أيام، فيما وثقت مشاهد جنودًا يصلّون معهم ويصافحونهم، في صورة مكثفة لتداخل يتجاوز غضّ الطرف عن الاعتداءات إلى تسليح آلاف المستوطنين ودمجهم في وحدات عسكرية مكلّفة بحماية المستوطنات.

تكشف محاصرة مستوطنين فلسطينيين داخل منازلهم في بلدة قصرة، جنوب نابلس، منذ 10 أيام، عن جانب من العلاقة المتداخلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، إذ لم تنجح القوات في إنهاء الحصار، فيما وثّقت مشاهد جنودًا يصلّون مع المستوطنين وآخرين يصافحونهم ويتحدثون إليهم.

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ولم تفضِ الإجراءات الإسرائيلية إلى إبعاد مجموعة المستوطنين عن الموقع، رغم إرسال قوات إلى المنطقة أكثر من مرة، وطلب الولايات المتحدة تدخل الحكومة الإسرائيلية بسبب وجود فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية بين المحاصرين.

وبدأ مستوطنون قبل نحو 10 أيام بالتمركز فوق صخور في المنطقة ومحاصرة فلسطينيين داخل منازلهم، ما أدى إلى تعطيل وصول الإمدادات إليهم وأثار إدانات خارجية وداخل إسرائيل، وقطع خطوط المياه والكهرباء عن المنازل المحاصرة.

واقتصرت الإجراءات الإسرائيلية على توقيف مستوطن واحد وتفكيك خيام أقامها المستوطنون، من دون إنهاء وجودهم في المنطقة. وأظهرت صور التُقطت لعدد من أوائل الجنود الذين وصلوا إلى الموقع مشاركتهم المستوطنين الصلاة، فيما أعلن الجيش لاحقًا أنه سيتخذ إجراءات تأديبية بحقهم.

وعاد مستوطنون إلى المنطقة، الإثنين، على متن مركبات رباعية الدفع، وأظهرت تسجيلات مصورة، نقلها أحد السكان المحاصرين، مصافحتهم جنودًا إسرائيليين والتحدث معهم في الموقع قبل أن يعيدوا نصب خيمتهم ومحاصرة الفلسطينيين.

جنود إسرائيليون في خيمة أقامها مستوطنون أمام منزل عائلة فلسطينية محاصرة في قصرة، 14 آب الجاري (Getty Images)

ولا تقتصر المسألة على تعامل القوات مع حادثة قصرة، إذ تشير شهادات وتحليلات إسرائيلية إلى تداخل متزايد بين المستوطنين والجيش، سواء في تركيبة الوحدات أو في منظومة التسليح والحماية التي توسعت في الضفة منذ بدء حرب الإبادة على غزة.

وقال المستشار الإسرائيلي نمرود نوفيك، في تصريحات لـ"فرانس برس"، إن دعم الحكومة للمستوطنين المتطرفين يضع الجيش أمام تناقض بين ما وصفه بواجبه المهني في التعامل مع أعمال العنف وبين سياسة حكومية توفر للمستوطنين "دعمًا سياسيًا، فضلًا عن الموارد".

وأضاف أن النتيجة، في معظم الحالات، هي "الشلل"، باستثناء حالات قال إنها ترتبط إما بخطورة الاعتداء أو بتدخل أميركي مباشر.

ويرى مدير منظمة "كسر الصمت"، نداف وايمان، وهو جندي إسرائيلي سابق خدم قناصًا، أن المشكلة تتجاوز سلوك جنود بعينهم إلى بنية نظام الاحتلال في الضفة الغربية.

مستوطنون إسرائيليون يتحركون بمركبات رباعية الدفع ويعيدون نصب خيمة قرب المنازل الفلسطينية المحاصرة في قصر، 17 آب الجاري (Getty Images)

وقال في تصريحات لـ"فرانس برس" إن "بنية الاحتلال صُممت بطريقة تجعل من شبه المستحيل بالنسبة للجندي إنفاذ القانون بحق المستوطنين، في حين تجعل من السهل جدًا فعل ما نشاء بالفلسطينيين".

وأضاف أن الجنود في معظم الوحدات لا يتلقون، بحسب الشهادات التي جمعتها المنظمة على مدى سنوات، تعليمات واضحة بشأن كيفية التعامل مع مستوطنين إسرائيليين يمارسون العنف.

ويعزو وايمان ذلك أيضًا إلى التداخل المتزايد بين المستوطنين والمؤسسة العسكرية، مع ارتفاع عدد المستوطنين الذين يلتحقون بمسارات عسكرية وأكاديميات تمهيدية ذات توجهات أيديولوجية يمينية واستيطانية.

ومن بين الأمثلة التي أوردها التقرير قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، وهو خريج الأكاديمية العسكرية التمهيدية "بني دافيد" المقامة في مستوطنة "عيلي" في الضفة الغربية.

وتعزز هذا التداخل بصورة أكبر بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين نقل الجيش قسمًا كبيرًا من قواته إلى جبهتي غزة ولبنان، واستعان بآلاف المستوطنين من جنود الاحتياط ضمن وحدات عسكرية إقليمية أُنيطت بها مهمة حماية المستوطنات في الضفة.

وبحسب منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية، جرى تسليح نحو 7 آلاف مستوطن وإدماجهم في هذه الوحدات خلال الأشهر الأولى من الحرب، ما خلق، بحسب المنظمة، وضعًا يُطلب فيه من مستوطنين مسلحين بصفة عسكرية التدخل في اعتداءات ينفذها مستوطنون آخرون.

وأضافت المنظمة أن عددًا من هؤلاء لم يعد في الخدمة الاحتياطية الفعلية، لكن الجيش سمح لهم بالاحتفاظ بأسلحتهم وملابسهم العسكرية، وهو ما قالت إنه أسهم في اعتداءات ينفذها مستوطنون يظهرون بمظهر الجنود.

وفي تعقيبه، قال الجيش الإسرائيلي إن المسؤولية الرئيسية عن التعامل مع المخالفات التي يرتكبها إسرائيليون في الضفة تقع على الشرطة، وإن مهمة الجنود تتمثل في وقف المخالفة وتأخير المشتبه بهم أو احتجازهم حتى وصول الشرطة.

جنود إسرائيليون إلى جانب مستوطنين أمام منازل فلسطينية في بلدة قصرة، 12 آب (Getty Images)

وادعى الجيش أنه يراجع الحالات التي لا يلتزم فيها الجنود بالتعليمات، وأن إجراءات تأديبية تُتخذ عند الحاجة. غير أن هذه الصيغة تأتي فيما تتجه الحكومة الإسرائيلية نفسها إلى توسيع دور الشرطة في التعامل مع المستوطنين.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أصدر توجيهات عقب الاعتداءات في قصرة إلى نقل مسؤولية إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة إلى الشرطة، معتبرًا أن التعامل مع عنف المستوطنين ليس من مسؤولية الجيش.

ويتزامن ذلك مع توسع غير مسبوق في المشروع الاستيطاني خلال ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، ومع دعوات معلنة من وزراء في الحكومة إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية أو أجزاء منها.

وفي ظل هذا الواقع، يحذر مراقبون من أن استمرار اعتداءات المستوطنين، مقترنًا بالحماية السياسية والتداخل مع القوات المنتشرة في الضفة، قد يقود إلى مواجهات أوسع، في وقت باتت فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم شبه يومية. وقال نوفيك إنه "إذا استمر عنف المستوطنين، فسيكون من المدهش ألا تندلع مواجهة دامية واسعة النطاق".