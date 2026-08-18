انتخابات الليكود: الموالون لنتنياهو على رأس قائمة المرشحين للكنيست

بركات وإلكين وغمليئيل خارج الأماكن المضمونة لعضوية الكنيست، وغوطليف في مكان مضمون رغم سعي نتنياهو لإخراجها من القائمة وتعلن أنها لن تنصاع للطاعة الحزبية في دورة الكنيست المقبلة، ونسبة التصويت أقل مما كانت بالانتخابات التمهيدية السابقة

أظهرت نتائج الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، التي جرت أمس، بعد فرز 90% من الأصوات صباح اليوم، الثلاثاء، أن الوزير إيلي كوهين فاز بالمكان الأول في قائمة مرشحي الحزب للكنيست، ويليه كل من رئيس الكنيست، أمير أوحانا، ووزير القضاء، ياريف ليفين، ووزيرة المواصلات، ميري ريغف، وعضو الكنيست أوفير كاتس.

ويبدو أن الوزيرين نير بركات وزئيف إلكين وغيلا غمليئيل لن يكونوا أعضاء في الكنيست بعد الانتخابات رغم أنهم جاءوا في الأماكن العشرة الثانية، وذلك بسبب وضع 8 مرشحين عيّنهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في القائمة بدون أن يُنتخبوا، وبينهم وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية، غدعون ساعر.

يشار إلى أن الاستطلاعات تتوقع حصول الليكود على 22 مقعدا في الكنيست في الانتخابات التي ستجري في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ورغم أن نتنياهو عمل ضد انتخاب عضو الكنيست دافيد بيطان، الذي بدا أنه المعارض المركزي له داخل الحزب، وضد انتخاب عضو الكنيست غالي غوطليف، إلا أنهما جاءا في أماكن تعتبر أنها مضمونة لعضوية الكنيست.

وكتبت غوطليف في منصة "إكس" بعد ظهور نتائج الانتخابات أنه "حتى إذا كان المقربون من رئيس الحكومة قد اجتهدوا كثيرا من أجل إحباطي وإضعافي، وحتى إذا كانت جميع الأصوات المشاركة في صفقات قد تلقت أمرا بعدم انتخابي، وحتى إذا كنت الوحيدة التي لم يبعث رئيس الحكومة رسالة من أجل دعمي، فإن أعضاء الليكود اليمينيين حاربوا من أجلي بقوة هائلة" وأعلنت أنها لن تنصاع للطاعة الحزبية في الدورة المقبلة للكنيست.

وأعلن الليكود بعد إغلاق صناديق الاقتراع أن نسبة التصويت كانت 53.5%، بينما كانت نسبة التصويت في الانتخابات التمهيدية السابقة، في العام 2022، حوالي 58%.