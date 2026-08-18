روسيا: إجراءات إعادة تسجيل الملكية على كنيسة ألكسندر بالقدس في مراحلها الأخيرة

روسيا تنتظر في هذه الأثناء اطلاعها على الخطوات المقبلة لإنهاء إجراءات تسجيل الملكية، المستمرة منذ سنوات طويلة، لكن مصادر إسرائيلية تقول إنه ليس بالإمكان تحديد جدول زمني لإنهاء إجراءات تسجيل الملكية الروسية

أعلنت السفارة الروسية في تل أبيب اليوم، الثلاثاء، أن إجراءات إعادة تسجيل حقوق الملكية الروسية على كنيست القديس ألكسندر في البلدة القديمة في القدس المحتلة أصبحت في مراحلها النهائية.

وقالت السفارة الروسية في بيان إن القضية موجودة حاليا في المستوى القضائي فقط، وأشارت إلى أن لجنة وزارية إسرائيلية خاصة كانت قد تشكلت، في العام 2021، وعملت بوتيرة متفاوتة وفقا للوضع الأمني والسياسي في إسرائيل والمنطقة، فيما نقل موقع "واينت" الإلكتروني عن مصادر إسرائيلية اعتبارها أنه ليس بالإمكان تحديد جدول زمني لإنهاء إجراءات تسجيل الملكية الروسية.

وتنتظر روسيا في هذه الأثناء اطلاعها على الخطوات المقبلة لإنهاء إجراءات تسجيل الملكية، المستمرة منذ سنوات طويلة.

ونقل "واينت" عن مصادر في السفارة الإسرائيلية في موسكو قولها إن القضية لا تزال قيد الدراسة من جانب الجهات ذات العلاقة في إسرائيل، وأنه من المبكر في هذه المرحلة الحديث عن جدول زمني محدد.

وكنيسة القديس ألكسندر المعروفة أيضا باسم مجمع ألكسندر أو دار ألكسندر، هي كنيسة ومجمّع أرثوذكسي روسي تاريخي يقع قرب كنيسة القيامة داخل أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، وبنيت في أواخر العهد العثماني فوق موقع أثري كُشف خلال حفريات روسية في ثمانينيات القرن التاسع عشر.

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالة بعثها في العام 2022 إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، إلى أن توافق إسرائيل على تسجيل حقوق ملكية روسيا على الكنيسة، وفي السنوات الأخيرة تكرر طرح الموضوع بين الجانبين، بما في ذلك بين بوتين ورئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو.

وتعتبر إسرائيل أن استكمال إجراءات تسجيل الكنيسة بملكية روسية سيكون هاما للعلاقات الروسية – الإسرائيلية، وسيمنح موسكو إنجازا سياسيا وثقافيا هاما في القدس.

واستأنف نتنياهو في نهاية العام 2024 عمل لجنة وزارية في دراسة إعادة الملكية الروسية على كنيسة ألكسندر، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات، فيما يركز عملها مكتب رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي، وحسب "واينت"، فإن موضوع ملكية الكنيسة طُرح خلال لقاءات سرية شارك فيها سكرتير نتنياهو العسكري السابق، رومان غوفمان، الذي يتولى حاليا منصب رئيس الموساد.