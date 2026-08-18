غارات على جنوب لبنان وصاروخ اعتراضي في الجليل

شهد جنوب لبنان، الثلاثاء، تصعيدا جوياً ومدفعيا إسرائيلياً طال عددا من البلدات، بالتزامن مع حادثة اعتراض في منطقة زرعيت بالجليل الغربي.

شن سلاح الجو الإسرائيلي، الثلاثاء، سلسلة غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مواقع متفرقة في المنطقة.

واستهدفت الغارات بلدتي دير سريان والمنصوري، فيما نفذت الطائرات الحربية تحليقًا على علو متوسط فوق أجواء الجنوب.

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وفي السياق، أفادت مصادر محلية بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت خمس قذائف باتجاه منطقة دوحة كفرمان، وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المناطق الحدودية.

وفي الجليل الغربي، أفاد سكان بوقوع عملية اعتراض في ساعات الصباح الباكر، أعقبها اندلاع حريق قرب الموقع، يرجح أنه نجم عن سقوط أجزاء من الجسم الذي جرى اعتراضه.

وتواصل الجهات المختصة فحص الموقع والتحقيق لتحديد طبيعة الجسم ومصدر الأجزاء التي سقطت.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن صاروخا اعتراضيا أطلق باتجاه "هدف وهمي" في منطقة زرعيت، موضحا أنه لم تفعل صافرات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة، وأنه لا توجد خشية من وقوع حادث أمني، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

الجيش الإسرائيلي يستعد لقتال لأيام في لبنان

يأتي ذلك فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال اندلاع جولة قتال تمتد لعدة أيام في لبنان، على خلفية تصاعد التوتر مع حزب الله، بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية وخروقاته لوقف إطلاق النار.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، يتركز التوتر في محيط مرتفعات علي طاهر والشقيف، حيث يصر الجيش الإسرائيلي على مواصلة تدمير ما يصفه بالبنية التحتية والمعسكرات التابعة لحزب الله في المنطقة، رغم تدمير جزء منها خلال العمليات السابقة.

وتأتي هذه التطورات وسط اتهامات إسرائيلية لحزب الله بمحاولة استهداف قواتها المنتشرة في المنطقة، ما يعزز مخاوف تل أبيب من اتساع المواجهة وتحولها إلى قتال مفتوح خلال الأيام المقبلة.