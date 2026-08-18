واشنطن تصعّد ضد "الجنائية الدولية": العقوبات تطاول رئيستها وقاضيًا في ملف الضفة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية والقاضي الذي ترأس التحقيق المتعلق بالضفة الغربية المحتلة، في أحدث خطوة ضمن حملة إدارة ترامب ضد المحكمة على خلفية ملاحقاتها لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

متظاهرون في روما خلال وقفة دفاعًا عن المحكمة الجنائية الدولية، تموز 2026 (Getty Images)

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية اليابانية توموكو أكاني، وعلى القاضي السنغالي عبد الله يايا سو، في أحدث خطوة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة ومسؤوليها على خلفية تحقيقاتها وملاحقاتها التي تطاول مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

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وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأميركية إدراج أكاني وسو ضمن قائمة العقوبات، في امتداد لإجراءات سابقة استهدفت المدعي العام للمحكمة وعددًا من قضاتها ومسؤوليها، على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتتولى أكاني رئاسة المحكمة الجنائية الدولية منذ آذار/ مارس 2024، بعدما انتُخبت قاضية فيها عام 2017 وبدأت ولايتها القضائية في العام التالي، وبرز اسمها خلال الفترة الأخيرة في ظل الضغوط المتصاعدة على المحكمة على خلفية ملفات عدة.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، فيما تعارض واشنطن كذلك أي محاولة لإخضاع مسؤولين أو عسكريين أميركيين لولاية المحكمة، التي لا تعترف الولايات المتحدة باختصاصها عليها.

وسبق لإدارة ترامب أن فرضت عقوبات على المدعي العام للمحكمة وعدد من القضاة والمسؤولين فيها، استنادًا إلى أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي في شباط/ فبراير 2025، يتيح فرض قيود اقتصادية وقيود على السفر بحق من يشاركون في تحقيقات أو ملاحقات تستهدف مواطنين أميركيين أو مواطني دول حليفة، وفي مقدمتها إسرائيل.

وتشمل الإجراءات الأميركية تجميد الأصول والممتلكات الواقعة ضمن الولاية الأميركية وحظر التعاملات المالية مع المستهدفين، إلى جانب قيود تتعلق بدخول الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد صعّد في تموز/ يوليو الماضي هجومه على المحكمة، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح بمحاكمة أي مسؤول أو جندي أميركي أمامها، ومعلنًا أن إدارة ترامب ستواصل استخدام الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية ضدها، وصولًا إلى العمل على "تفكيك المحكمة الجنائية الدولية، لبنةً لبنة، إذا اقتضى الأمر".

وتأتي العقوبات الجديدة ضمن تصعيد متواصل بين واشنطن والمحكمة، تفاقم خصوصًا مع تحقيقات الأخيرة المتعلقة بإسرائيل والحرب على غزة، ومذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، إلى جانب رفض الولايات المتحدة أي اختصاص للمحكمة يتعلق بمواطنين أميركيين.