يُظهر أول استطلاع بعد برايمرز الليكود بقاء الحزب عند 23 مقعدًا من دون استفادة من قائمته الجديدة، مقابل 24 لحزب آيزنكوت، فيما يرى 44% من المستطلعين أن القائمة الجديدة لا تختلف عن سابقتها، ويرفض 62% تحصين سموتريتش فيها.

حافظ حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت على صدارة استطلاعات الرأي الإسرائيلية، فيما لم تُحدث نتائج الانتخابات التمهيدية في الليكود أي تحسن في قوة الحزب الانتخابية، إذ بقي عند مستواه السابق رغم تشكيل قائمته الجديدة للكنيست.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأظهر استطلاع أجرته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الأربعاء، وهو الأول منذ الانتخابات التمهيدية في الليكود، حصول "يشار" على 24 مقعدًا، بزيادة مقعد واحد عن استطلاع القناة الذي نُشر يوم الأحد الماضي.

وجاء الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو ثانيًا مع 23 مقعدًا، وهي النتيجة نفسها التي سجلها في الاستطلاع السابق قبل إجراء الانتخابات التمهيدية، بما يعني أن التغييرات التي طرأت على قائمته لم تنعكس حتى الآن على قوته في الاستطلاعات.

وحصل حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد على 14 مقعدًا، فيما حصل "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان على 10 مقاعد.

وحصل كل من "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، بتراجع مقعد لكل منهما مقارنة بالاستطلاع السابق، فيما حصلت "يهدوت هتوراه" على 8 مقاعد، وشاس على 7.

وحصلت قائمة الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد، والقائمة الموحدة على 5، فيما ارتفع حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش بمقعد إلى 5 مقاعد.

ولم يفحص الاستطلاع سيناريو خوض الجبهة والتجمع والعربية للتغيير الانتخابات ضمن قائمة مشتركة ثلاثية، في وقت تشير تقارير إلى تقدم كبير في المفاوضات بين مركباتها، مع احتمال الإعلان عن تشكيل القائمة حتى نهاية الأسبوع.

وبحسب نتائج الاستطلاع، بقيت صورة المعسكرات من دون تغيير مقارنة بالاستطلاع السابق، إذ حصلت أحزاب الائتلاف الحالي على 52 مقعدًا، مقابل 57 مقعدًا للأحزاب الصهيونية المناوئة لنتنياهو، فيما حصلت القائمتان العربيتان على 11 مقعدًا.

ولم تتجاوز نسبة الحسم قائمة "البيت الصهيوني – مقاتلو الاحتياط" التي حصلت على 2.9%، ثم قائمة "الوحدة" برئاسة غلعاد إردان ويولي إدلشتاين مع 1.6%، و"كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس مع 1.4%.

برايمرز الليكود لا تغيّر صورة الحزب

وتناول الاستطلاع كذلك موقف الجمهور من قائمة الليكود التي أفرزتها الانتخابات التمهيدية، إذ رأى 44% من المستطلعين أنه لا فرق بينها وبين القائمة السابقة، فيما قال 24% إنهم لا يعرفون.

ورأى 18% أن القائمة الجديدة أفضل من سابقتها، مقابل 14% اعتبروها أسوأ. وبين الذين قالوا إنهم يعتزمون التصويت لليكود في الانتخابات المقبلة، رأى 41% أن القائمة الجديدة أفضل من القائمة السابقة.

وفي سؤال بشأن احتمال تحصين رئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، في قائمة الليكود، عارض 62% من مجمل المشاركين هذه الخطوة، مقابل 14% أيدوها، فيما قال 24% إنهم لا يعرفون.

وأُجري الاستطلاع في 18 آب/ أغسطس 2026، ودُعي للمشاركة فيه 2,327 شخصًا، استجاب منهم 558 شخصًا ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، وبلغ هامش الخطأ 4.2%.